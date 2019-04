Chievo e Parma dividono la testa con una rete per tempo, entrambe giunte in elevazione, prima di Kucka e poi di Meggiorini. Quarto pareggio consecutivo per i ducali, che - a quota 37 - si avvicinano alla salvezza passettino dopo passettino.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: da sinistra Alessandro Bastoni (Parma) e Mehdi Léris (Chievo) (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Primo tempo al piccolo trotto. Poche emozioni, tanti tatticismi e di tiri in porta nemmeno l'ombra. C'è solo un modo per sbloccare il match, attraverso calcio piazzato: come quello con cui al 38' Scozzarella scodella sul secondo palo dalla mancina, trovando l'uscita incerta di Semper e il colpo di testa vincente di Kucka: 1-0 per il Parma, che chiude la prima frazione in vantaggio.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: il colpo di testa del vantaggio ducale firmato Juraj Kucka (LaPresse)LaPresse

Nella ripresa la gara cambia di contenuti e si fa più piacevole. La scossa viene data da due fattori: il gol annullato ai padroni di casa al 57' e l'ingresso in campo di Pellissier al 63'. Prima, su punizione dalla sinistra di Vignato, Meggiorini devia di testa verso lo specchio con un intervento in spaccata di Barba in area piccola. Il difensore non tocca la sfera ma viene giudicato in fuorigioco attivo. L'attaccante 40enne, quindi, prende il posto di uno spento Stepinski e suona la carica là davanti. Già al 66', infatti, il Chievo pareggia. Azione in fotocopia della rete annullata, ma con palla in movimento: cross di Vignato dalla sinistra e gol di Meggiorini, che prende l'ascensore in area e realizza. E' 1-1. I padroni di casa sfioreranno il gol vittoria con Barba nel finale, con Sepe abile a salvare il risultato.

La statistica chiave

Quarto pareggio consecutivo per il Parma, che non vince dal 9 marzo (1-0 al Genoa, proprio con gol di Kucka).

Il tweet

Il migliore

Emanuel VIGNATO (Chievo): segnatevi questo nome perché ne risentiremo parlare in sede di calciomercato. Trequartista classe 2000 dal tocco sopraffino. Suo il cross di entrambi i gol clivensi, sia quello buono che quello annullato.

Il peggiore

Mariusz STEPINSKI (Chievo): ancora una volta spento, là davanti. Tocca pochissimi palloni.

Le pagelle

Clicca qui

La dichiarazione

Domenico DI CARLO (tecnico del Chievo, ai microfoni di SKY Sport): "E' davvero bello vedere questi ragazzi combattere su ogni pallone ed esprimersi bene là davanti nonostante la certezza della retrocessione. Abbiamo inserito degli ottimi giovani, che stanno ben figurando. Certamente, nel secondo tempo, giocando a specchio, abbiamo cambiato marcia rischiando perfino di vincere la partita".

Il tabellino

CHIEVO-PARMA 1-1

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Léris, N. Rigoni, Hetemaj (85' Karamoko); Vignato (79' Kiyine); Meggiorini, Stepinski (63' Pellissier). All.: Di Carlo.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola (79' Sprocati), Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella (79' L. Rigoni), Barillà; Gervinho, Siligardi (87' Stulac). All.: D'Aversa.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Gol: 38' Kucka (P), 66' Meggiorini (C).

Note - Recupero 0+4. Ammoniti: Cesar, Léris, Gazzola, Bruno Alves, Gervinho.