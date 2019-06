I dubbi di Totti: il ruolo di direttore tecnico non lo convince, sarà addio alla Roma?

Acque agitate in casa Roma. A far discutere è il ruolo di Francesco Totti che, lasciato il calcio due anni fa, è entrato nel lo staff dirigenziale del club giallorosso. Con un ruolo indefinito, almeno finora. La carriera dietro la scrivania dell'ex capitano, tuttavia, potrebbe far registrare una svolta importante. La Roma, infatti, nei giorni segnati dalle polemiche per la burrascosa separazione da Daniele De Rossi, aveva deciso di operare una mossa utile a calmare gli animi surriscaldati dei tifosi: offrire a Totti l'incarico di direttore tecnico, una posizione di grande responsabilità a supporto del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Eppure, stando alle voci che circolano con insistenza in queste ore, Totti nutrirebbe più di un dubbio sul suo nuovo ruolo. I motivi sarebbero diversi: le forti pressioni che questo tipo di lavoro comporta, la difficoltà di calarsi in un ruolo che richiede un'operatività quotidiana e qualche perplessità sull'organizzazione e sulla strategia della società guidata dal presidente James Pallotta.

Un'assenza pesante

Totti sta facendo parlare di sé in queste ore anche per la sua assenza al vertice andato in scena ieri (mercoledì, ndr) a Londra durante il quale il presidente James Pallotta e il suo consulente di fiducia Franco Baldini hanno incontrato il neo tecnico Paulo Fonseca, che ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Un'assenza che è stata interpretata da alcuni come il primo strappo dell'ex capitano. La Roma, in ogni caso, non può permettersi di trascinare questa situazione troppo a lungo nel tempo e si attende una risposta definitiva da Totti entro il 30 giugno. Rimane il fatto che, qualora l'ex capitano dovesse dire no al ruolo di direttore tecnico, molto probabilmente lascerà la società nella quale ha militato una vita. E sarebbe un addio traumatico che, dopo quello di De Rossi, costringerebbe i giallorossi a fare a meno dei suoi due uomini rappresentativi nel giro di un mese.