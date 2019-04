Il giocatore più pagato al mondo? Resta ancora Lionel Messi! Cristiano Ronaldo è andato via dal Real Madrid perché non più propenso al ritocco dell’ingaggio, ma il portoghese resta il n° 2, almeno per quanto riguardo ingaggio lordo e premi. Questi i dati di France Football che nel dualismo Messi-Ronaldo, vede ancora l’argentino in testa alla classifica del 2018.

La top 5 dei giocatori più pagati

Giocatore Squadra Ingaggio* 1. Lionel MESSI Barcellona 130 milioni 2. Cristiano RONALDO Real Madrid 113 milioni 3. Júnior NEYMAR PSG 91,5 milioni 4. Antoine GRIEZMANN Atlético Madrid 44 milioni 5. Gareth BALE Real Madrid 40,2 milioni

*considerando il 2018

130 milioni a 113 per Messi; un passo più indietro troviamo Neymar che invece percepisce 91,5 milioni al PSG. Poi il vuoto, considerando che il 4° più pagato al mondo è Antoine Griezmann - che ha rinnovato a giugno - con 44 milioni di ingaggio dall’Atlético Madrid. Il francese ha un ingaggio superiore a Gareth Bale (il primo a costare più di 100 milioni) che al Real Madrid ne percepisce 40,2 milioni.

Video - Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo, il Re della Champions, la bestia nera dell'Atletico 01:10

Nella top 10 non ci sono altri giocatori della Serie A, ma troviamo qualche ex conoscenza del nostro calcio. Dopo Iniesta, in Giappone, troviamo infatti al 7° posto l’ex Udinese Alexis Sanchez che al Manchester United percepisce addirittura 30,7 milioni, nonostante il cileno abbia giocato pochissimo in questi anni con la maglia dei Red Devils. Poi Coutinho, ex Inter, al Barcellona con 30 milioni lordi e l’ex Napoli Lavezzi che all’Hebei China Fortune arriva a quota 28 milioni. A chiudere la top 10 c’è Luis Suarez con 28 milioni.

Dalla 6a alla 10a posizione

Giocatore Squadra Ingaggio 6. Andrés INIESTA Barcellona 33 milioni 7. Alexis SÁNCHEZ Manchester United 30,7 milioni 8. Philippe COUTINHO Barcellona 30 milioni 9. Ezequiel LAVEZZI Hebei China Fortune 28,3 milioni 10. Luis SUÁREZ Barcellona 28 milioni

Tolti Ronaldo e Bale, per trovare giocatori del Real Madrid dobbiamo scivolare al 12° posto con Kroos che percepisce 26,3 milioni, alle spalle di Piqué. Solo 14° Mbappé, con il classe '98 che arriva a quota 25 milioni. Tra i paperoni ci sono anche Agüero, i 'cinesi' Oscar e Hulk, De Bruyne, poi Pogba 19° con 23,3 milioni e Sergio Ramos 20°.

Gli altri 10

Giocatore Squadra Ingaggio 11. Gerard PIQUÉ Barcellona 27 milioni 12. Toni KROOS Real Madrid 26,3 milioni 13. Mesut ÖZIL Arsenal 25,8 milioni 14. Kylian MBAPPÉ PSG 25 milioni 15. Emboaba OSCAR Shanghai SIPG 24,3 milioni 15. Sergio AGÜERO Manchester City 24,3 milioni 17. Kevin DE BRUYNE Manchester City 23,5 milioni 18. Givanildo HULK Shanghai SIPG 23,4 milioni 19. Paul POGBA Manchester United 23,3 milioni 20. Sergio RAMOS Real Madrid 23 milioni