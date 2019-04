I primi 40 anni di Sergio Pellissier, da quasi 19 con la stessa maglia cucita sul petto

Primatista di presenze con il Chievo in Serie A e in tutte le competizioni, è il top scorer per il club in Serie A con 137 gol a referto, secondo solo a Bruno Vantini in totale (159). Inoltre è andato in rete in 11 stagioni consecutive dal 2008 a oggi e per non farsi mancare nulla attualmente è il giocatore in attività che ha vestito per più stagioni la maglia della stessa squadra, il Chievo appunto, nei 10 campionati più importanti d'Europa (dati transfermarkt).

Numeri da campione per un calciatore che ha sempre preferito i fatti alle parole. Oggi Pellissier compie 40 anni e si è confessato all'"Arena".

Un regalo particolare?

" Ho la fortuna di vivere una vita nella quale riesco ad esaudire ogni desiderio. Non serve una giornata speciale per farmi un regalo speciale. Semmai, il vero regalo oggi può essere quello di consegnare ai nostri tifosi una grande prestazione contro il Napoli. Conta finire bene questo campionato "

Retrocessioni

" Nel 2007 siamo scesi in B all’ultima giornata, con 39 punti, con un gruppo che era forte. E lo ha dimostrato l’anno successivo. Oggi, invece, stiamo vivendo una fase di rinnovamento generazionale. Il Chievo, da qualche anno, non è più quel Chievo. Deve ritrovare la sua dimensione, le sue regole "

Quella proposta del Napoli

" Sì, nel 2009. Prima della mia unica convocazione in Nazionale. Ma il presidente Campedelli decise di declinare l’offerta di De Laurentiis "

Il complimento più bello

" Mi è arrivato da Thiago Silva. In un’intervista disse che ero stato il giocatore più difficile da marcare. E poi, le parole di Moratti, rammaricato per non essere mai riuscito a portarmi all’Inter "

I campioni icona

" Il primo Ronaldo, Ibrahimovic, Totti e Del Piero "