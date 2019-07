I tifosi sostengono Mihajlovic con striscioni d'affetto e la moglie di Sinisa ringrazia tutti

Il giorno dopo la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic a Casteldebole, in cui ha annunciato di essere affetto da leucemia che lo costringerà martedì al ricovero in ospedale per sottoporsi alle primo ciclo di cure, la notizia è ancora viva come un fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio. Tanti colleghi e giocatori hanno voluto rivolgere il proprio incoraggiamento al tecnico, che è stato anche sostenuto dall'affetto della stampa sportiva.

"Insieme in ogni battaglia"

Non solo: i tifosi del Bologna hanno affisso questo striscione e si sono stretti a centinaia intorno alla squadra che si appresta questo pomeriggio a giocare la prima amichevole stagionale contro lo Sciliar.

In fondo è nei momenti di difficoltà che occorre serrare i ranghi e mostrare la passione per la squadra e per un condottiero atteso alla battaglia più dura in una carriera contrassegnata da successi ottenuti con grinta, carattere ed enorme temperamento. Sinisa non c’è ma è un po’ ovunque, nel cuore della gente, nei pensieri del suo staff e dei suoi giocatori, nei discorsi dei tifosi. Tutti dalla parte del guerriero Mihajlovic pronto a lottare e a vincere la partita più importante.

La moglie Arianna su Instagram: "Col vostro amore siamo imbattibili"

A ringraziare per il sostegno, però, è stata Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa da 24 anni. Con un post su Instagram in cui è abbracciata al marito, la consorte di Mihajlovic ha voluto rivolgere un pensiero a quelli che hanno dimostrato il loro affetto: