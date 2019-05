Da qualsiasi punto di vista si affronti la crisi del Milan, una cosa è certa: i rossoneri stanno vivendo il momento più difficile della stagione sia dentro che fuori dal campo. Dentro, perché nelle ultime 8 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia i rossoneri hanno vinto una sola volta (contro la Lazio) e perso contro Inter, Sampdoria, Juventus, Lazio (in Coppa Italia) e Torino. Fuori, perché la sensazione diffusa è che dopo il bruciante ko nel derby del 17 marzo, tra Gattuso e la squadra si sia rotto qualcosa. Il caso Bakayoko fa rumore non tanto per l'accaduto (in fondo si tratta solo di un'ora di ritardo a un allenamento), quanto per la sfumatura grottesca della vicenda (la benzina finita) e perché da quanto trapela l'episodio non sarebbe isolato.

Il caso Acerbi e i 35 milioni chiesti dal Chelsea

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Bakayoko non sarebbe nuovo a questo genere di bizze comportamentali. In altre occasioni durante la stagione l'ex Chelsea non avrebbe brillato per puntualità presentandosi in ritardo a pranzi e riunioni tecniche. Senza dimenticare la recente esposizione - insieme a Kessie - della maglia di Acerbi a mo' di trofeo sotto la curva Sud a San Siro: una scena che non era piaciuta a nessuno, in particolare a Gattuso che non aveva fatto nulla per nascondere il proprio disappunto nel postpartita. Una serie di episodi che, oltre a considerazioni di carattere meramente economico, avrebbero spinto il Milan a optare per il non riscatto del giocatore. I 35 milioni di euro chiesti dal Chelsea sono considerati troppi.

La mossa di Gattuso per salvare la stagione

Il caso Bakayoko, tuttavia, impone una chiave di lettura necessariamente più ampia ed è interessante soprattutto analizzare il comportamento di Gennaro Gattuso. La reazione del tecnico rossonero, infatti, appare spropositata rispetto all'entità dell'episodio: la decisione di mandare in ritiro l'intera squadra fino a lunedì, giorno della sfida casalinga di campionato contro il Bologna a San Siro, sembra celare altro. Ha tutta l'aria di un tentativo - forse l'ultimo - di dare la sveglia a un gruppo che, a detta dello stesso allenatore, pare rassegnata e in balia degli eventi. Una squadra che non dà segni di reazione. La decisione di amplificare il caso Bakayoko - perché di questo si tratta - infliggendo a tutta la squadra una punizione esemplare somiglia tanto all'ultima, disperata mossa di un timoniere che prova a tenere a galla una barca che sta affondando. Un timoniere consapevole che con ogni probabilità verrà sostituito a fine stagione e che quindi, con le ultime energie rimaste, prova a riportare il Milan dove lui l'aveva lasciato quando giocava: in Champions League.

Così Gattuso prima alla vigilia di Torino-Milan

" Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre avuto l'anima, oggi ci sta mancando. Si può anche giocar male ma con la sofferenza e il cuore uscirne, oggi invece manca. Ci siamo impantanati su questa cosa, ci serve l'anima "

" Le chiacchiere stanno a zero, noi dobbiamo dimostrare tutto sul campo con voglia. In questo momento siamo spenti, in tutti i sensi, penso che oggi parlare non serva a nulla "

Così Gattuso dopo Torino-Milan

" Nelle ultime 7/8 partite succede sempre qualcosa, la squadra non riesce a reagire. Se dopo una settimana non reagiamo neanche in allenamento non posso raccontare quello che non vedo, ci vuole sempre onestà "

" La squadra sta facendo figuracce, stiamo facendo fare figuracce a un club storico e il primo responsabile sono io "