Ibrahimovic attacca Ronaldo: "Andare alla Juve una nuova sfida? Fosse andato in Serie B..."

" Una nuova sfida. [Cristiano Ronaldo durante la sua presentazione alla Juventus] "

Così l’aveva definita Cristiano Ronaldo, che è sbarcato in Serie A nell’ultima estate per trovare nuove motivazioni dopo anni di successi in Spagna con la maglia della Real Madrid (4 Champions League nelle ultime 5 stagioni, tanto per citare alcuni dati). C’è chi dice che Ronaldo aveva contro lo spogliatoio del Real, chi pensa che il portoghese si sia trasferito in Italia solo per evitare la giustizia spagnola (dopo il processo per evasione fiscale con Ronaldo che ha patteggiato).

Per Ronaldo, però, c’è la voglia di consacrarsi anche con un’altra squadra dopo aver fatto la storia, già, con le maglie di Manchester United e Real Madrid. Vincere la Champions con la Juventus sarebbe un qualcosa di altrettanto storico, visto gli sforzi profusi - ma senza successo - dal club bianconero dal 1996 ad oggi.

Contro questi buoni propositi, c’è però Zlatan Ibrahimovic che ha vestito la maglia della Juventus dal 2004 al 2006, prima dello scoppio del Caso Calciopoli. Ibrahimovic non finì in Serie B con la Juve (in quell’estate si trasferì all’Inter insieme a Viera), ma attacca Cristiano Ronaldo...

" Ronaldo la chiama una nuova sfida? Che sfida è andare a giocare in una squadra come la Juventus che vince da anni in Serie A? Perché anni fa non è andato in una squadra di seconda divisione per portarla al numero uno? Cazz***, andare alla Juventus non è stata una sfida. [Ibrahimovic a voetbalnieuws.be] "

Video - Cristiano Ronaldo si presenta alla Juventus: il meglio della conferenza stampa in 4 minuti 04:07