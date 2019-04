Mauro Icardi mancava dal campo e dall'elenco dei convocati dalla partita vinta per 0-1 al Tardini di Parma del 9 febbraio scorso: quasi due mesi dopo l'argentino torna in squadra per la trasferta di Genova contro il Genoa di Cesare Prandelli. A confermarlo è lo stesso Spalletti nella consueta conferenza stampa pre partita, accompagnando la notizia con parole di elogio nei confronti dell'ormai ex capitano, che sarà anche titolare a Marassi:

" Icardi è convocato. Quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante, chi l'ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa. Naturalmente è stato anche un po' obbligato, come lavoro, ma è stato determinante per arrivare a un confronto reale e non virtuale. Ed è un confronto che mette ora Icardi nelle condizioni di poter essere d'aiuto alla squadra. Se poi la mediazione è stata chiesta per dettare condizioni allora diventa tutto più complicato perché a guardare e sentire c'è dietro una squadra, una tifoseria. Un pochino anche l'allenatore. Tutte queste componenti hanno un cuore, degli occhi, delle orecchie e un valore effettivo nella lettura di questo confronto. La sintesi è che c'è bisogno del sudore, di essere dentro la squadra. Se messo da solo Icardi non vale niente, se ha la squadra dietro vale più di Messi e Ronaldo messi insieme "

Ad anticipare di pochi minuti prima la conferenza è però giunto un durissimo comunicato della curva nord nerazzurra, che sostanzialmente accompagna Icardi alla porta:

" Dopo un confronto interno tutti i gruppi della Curva Nord hanno deciso all’unanimità che il comportamento del numero 9 nerazzurro non deve più esser tollerato. La Nord ritiene che Icardi abbia dato prova di non possedere il carattere necessario non solo per ottenere una fascia di capitano ma neppure per poter costruire sulla sua figura un futuro per ottenere uno spogliatoio unito. Con questo comunicato invitiamo la società Inter a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione "