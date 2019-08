Icardi, cresce il pressing di Atletico e Monaco. Marotta abbozza: "Siamo ottimisti"

Sono giorni frenetici all’Hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale del calciomercato. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è ritornato sulla vicenda Icardi con i giornalisti presenti in mixed zone.

" Noi quando abbiamo agito lo abbiamo fatto con coscienza e senso di responsabilità. La società ha il dovere e il diritto di scegliere la sua linea. Di sicuro non siamo autolesionisti, sempre nel rispetto dei calciatori. E' vero, sono subentrate grandi difficoltà, ma mancano tre giorni e io spero comunque che possa risolversi in maniera positiva questa telenovela. In questo momento di idee ce ne sono diverse, aspettiamo. Stiamo avendo confronti, c'è la collaborazione di tutte le parti. "

È l’Atletico Madrid la pista delle ultime ore. Che il bomber argentino sia oggetto del desiderio del Cholo Simeone non è cosa nuova, in fondo già a fine campionato c’era stato un approccio tra il club spagnolo e Wanda. Ma il pressing delle ultime ore è dovuto a due motivi. Il primo: il club spagnolo è alla ricerca di un attaccante ma sta avendo grandi difficoltà nell’acquisto di Rodrigo dal Valencia, affare che ieri Gil Marin, ad dell’Atletico, ha definito "impossibile". Secondo: l’Inter ha aperto alla possibilità di un addio in prestito di Mauro, da cui nasce l’eventualità di un contratto allungato di un anno rispetto alla scadenza attuale del 2021, così da evitare un possibile rientro alla base tra 12 mesi a un solo anno dalla scadenza. Un'altra carta in uscita è il Monaco: il club, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe già parlato con i nerazzurri e sarebbe disposto sia alla soluzione prestito sia a quella a titolo definitivo, soluzione che ovviamente l'Inter prediligerebbe.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell'attaccante che intanto stamattina è regolarmente sceso in campo con i compagni, anche se ieri sera ha disertato, fatto molto insolito, la cena organizzata dalla squadra per festeggiare i nuovi arrivi.