Icardi difende Wanda Nara: "Sarà sempre il mio agente, basta con queste c..."

Mauro Icardi non ci sta. Il capitano dell'Inter, molto discusso in queste ore per la questione rinnovo di contratto con i nerazzurri, commenta sui social network le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport sul ruolo di Wanda Nara. "Da dove vengono queste frasi? Ma è possibile che un giornale come la Gazzetta scriva queste cagate?".

Termini molto chiari utilizzati dall’argentino che difende la sua compagna, nonché procuratrice, con fermezza: "Ci tengo a precisare che sono molto, ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo sarà sempre Wanda Nara a curare i miei e nostri interessi fino a fine carriera".