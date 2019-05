Il vertice, in casa Juventus, ancora deve prendere forma. Ma tutte le indiscrezioni portano, in un modo o nell’altro, a una piccola rivoluzione. Già, perché se a partire fosse Massimiliano Allegri – ipotesi al momento meno probabile – va da sé, quella della Juventus sarebbe una nuova ripartenza. E su questo c’è pochissimo da discutere: nuovo progetto tecnico e senza dubbio nuova filosofia di gioco. Se invece il tecnico vincitore di 5 Scudetti consecutivi dovesse restare, come da entrambe le parti ormai si pare confermare, qualcosa dentro la rosa dei bianconeri, specie a livello offensivo, sembra destinato a cambiare.

La seconda di queste opzioni è infatti quella più chiacchierata in questa fase embrionale del prossimo mercato estivo. E i nomi sono quelli che girano in questi giorni: Mauro Icardi e Federico Chiesa da una parte, Douglas Costa e Paulo Dybala dall’altra. Già, perché Allegri ha parlato più volte di un progetto da discutere e quello della sua Juventus del futuro pare legato a due arrivi e due cessioni piuttosto importanti.

Juventus, gli obiettivi sono Icardi e Chiesa

Mauro Icardi e Federico Chiesa. Sono questi i due nomi sul taccuino di Paratici. Entrambi in orbita Juventus da tempo, su Icardi e Chiesa alla Juve hanno una sorta di priorità. Sul primo sono emerse le indiscrezioni di un nuovo incontro londinese, dove Paratici e Ausilio hanno lavorato all’affare; sul secondo gira da tempo una volontà juventina di mettere le mani su quello che di fatto è il miglior talento italiano della nuova generazione; argomento da sempre in cui casa Juventus si presta grande attenzione. Sarebbero questi, insomma, i due profili più caldi per il fronte estivo.

Gli epurati: Dybala e Douglas Costa

Va da se che due eventuali pedine di questo spessore – più per il costo del cartellino che quello dell’ingaggio – imporrebbero ai bianconeri cessioni importanti. E da questo punto di vista la rivoluzione sarebbe negli addii di Paulo Dybala e Douglas Costa. Il primo, per quanto smentito, addirittura in potenziale affare con l’Inter. Il secondo in cerca già di una squadra che dopo Bayern Monaco e Juventus gli riesca a garantire un po’ di continuità, cosa mai trovata né nell’esperienza in Germania né tantomeno in quella bianconera.

L'analisi: ne vale la pena?

Posto che al momento questi restano aspetti tutti da valutare e indiscrezioni più che altro registrate dalla non sempre affidabile voce di radiomercato, in casa Juventus si aprirebbe davvero uno scenario tecnico degno di discussione. Da una mossa del genere i bianconeri andrebbero davvero a guadagnarci rinforzandosi sullo scenario internazionale?

Il dubbio, a oggi, c’è tutto. E riguarda gli aspetti a ‘tutto tondo’ della vicenda: dal prezzo, al bagaglio di esperienza fino alla questione tattica.

1. E' un gioco economico a perdere

La prima, è probabilmente in un gioco a perdere. Il cartellino di Icardi, per quanto svalutato, è tra i più costosi della nostra Serie A. Al seguito, c’è quello di Chiesa, che a Firenze valutano addirittura intorno ai 70 milioni. Se Dybala dovesse entrare nel primo affare, pensare di poter tamponare la restante cifra, pur considerando contropartite tecniche che la Juventus proverebbe a inserire nell’affare Chiesa con i denari acquisibili da Douglas Costa, è impensabile. Il brasiliano, poco utilizzato da Allegri e reduce da una stagione disastrosa dal punto di vista fisico, è un ‘asset’ assolutamente svalutato della Juventus. Traduzione secca: per assicurarsi i due nuovi nomi in cambio di quelli attuali, a Torino dovrebbero sborsare non pochi euro. Ne vale la pena?

2. Esperienza internazionale: Icardi e Chiesa, poco e nulla

Il secondo aspetto è legato all’esperienza internazionale dei due giocatori. L’ossessione della Juventus resta l’Europa e l’obiettivo, dichiarato o meno, nella prossima stagione, sarà e deve essere quello. Chiesa e Icardi rappresentano rispetto a Dybala e Douglas Costa un plus in grado di dare una spinta ai bianconeri sui campi d’Europa? Il dubbio c’è ed è bello grosso. Nonostante il buon girone di Champions – 4 gol in 6 presenze – Icardi si è presentato per la prima volta in questa stagione nell’Europa che conta; e delle sfide in cui la Juventus vorrebbe trovare un rinforzo – ottavi, quarti, semifinale e finale – non ha mai preso parte se non davanti al televisore di casa.

Discorso che diventa ancor più emblematico per Federico Chiesa, che al di là di 5 presenze in Europa League un paio di anni fa, non ha mai messo piede fuori confine. L’obiezione qui del “questo è un investimento per il futuro” è chiaramente rispettabile, ma il dato di fatto è che nell’immediato – e presumibile – ultimo mandato di Allegri in bianconero, l’obiettivo sarebbe vincere dove il toscano non è mai riuscito. E da questo punto di vista forse Chiesa non è il giocatore per ottenere subito i risultati.