Negli ultimi anni Inter-Lazio è sempre stata la sfida tra Icardi e Immobile, trascinatori di nerazzurri e biancocelesti e in lotta anche per primeggiare nella classifica marcatori. Per motivi diversi, però, i due bomber non stanno attraversando dei momenti memorabili. Le cifre, da un'annata all'altra, non mentono come ben sanno anche gli altri cannonieri del nostro campionato.

Gol stagione 2017-2018 Giocatore Gol stagione 2018-2019 Saldo 16 Quagliarella 21 +5 24 Immobile 13 -11 18 Icardi 9 -9 9 Zapata 17 +8 17 Mertens 9 -8 17 Dybala 4 -13 12 Dzeko 7 -5 3 Milik 15 +12

Il confronto tiene in considerazione le reti segnate dopo la 28esima giornata di Serie A

Mauro Icardi, da capitano a esiliato. E ora?

Non gioca dal 9 febbraio e da allora ne sono successe talmente tante che potrebbero dedicargli una soap opera. Icardi vede la convocazione ed è già una buona notizia. Nessuno l'avrebbe mai potuto ipotizzare all'andata, quando l'allora capitano stese la Lazio con una doppietta all'Olimpico, in una delle sue migliori recite stagionali. Contro i biancocelesti l'argentino vanta cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in campionato mentre in Coppa Italia sono arrivati due ko.

Icardi vs Lazio Vittorie 5 Pareggi 2 Sconfitte 6 Gol 7

I dati si riferiscono ai match giocati solo con la maglia dell'Inter

In tutto sono 7 le reti totalizzate tra cui una doppietta nel 2016-17 (oltre a quella già citata) e la pesantissima rete del 2-2 nella passata stagione, quando all'ultima giornata Vecino segnò il 2-3 che spedì i nerazzurri in Champions League dopo sei anni e mezzo di assenza. Con ogni probabilità, Icardi rientrerà gradualmente, anche per non turbare gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Da capitano a esiliato, il prossimo step potrebbe essere riserva di Lautaro Martinez. I gol in campionato sono appena 9 in 20 partite: un bottino decisamente povero per i suoi standard.

Mauro Icardi spettatore dell'Inter contro il Rapid ViennaGetty Images

Immobile in cerca di riscatto

Ha vissuto giorni migliori Ciro Immobile che, però, è sicuro perlomeno di avere un posto da titolare al Meazza. Prima della sosta e della pausa forzata con il Parma per squalifica, ha lasciato il segno contro Roma e Fiorentina, ma i suoi numeri sono decisamente differenti rispetto a quelli della passata stagione. Il saldo è addirittura più negativo di quello di Icardi (13 reti contro le 24 di un anno fa): alla Lazio servono i suoi gol sia nella corsa Champions che in Coppa Italia. Proprio in questa competizione, ha interrotto una maledizione lo scorso 31 gennaio a San Siro: gli sono serviti 633' per colpire l'Inter, nell'arco di sette partite con la maglia biancoceleste. Gli altri due sigilli ai milanesi appartengono al passato, quando vestì le casacche di Genoa e Torino.

Immobile vs Inter Vittorie 2 Pareggi 1 Sconfitte 4 Gol 1

I dati si riferiscono ai match giocati solo con la maglia della Lazio

Nel frattempo, se la Nazionale ha ritrovato il sorriso, lo stesso non si può dire per l'attaccante di Torre Annunziata che contro la Finlandia si è salvato solo con l'assist per Kean, mentre con il Liechtenstein ha visto festeggiare dalla panchina Quagliarella e compagnia. Nelle ultime due stagioni con la Lazio, ha siglato 58 gol in 80 partite: nello stesso periodo, in Nazionale, una rete in 12.