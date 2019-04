Icardi ex capitano ed ex rigorista dell'Inter: Spalletti promuove Perisic

Gerarchie mobili in casa nerazzurra: cambiano i capitani…. E anche i rigoristi! Quello dell’Inter da questa sera è infatti Ivan Perisic, autore del penalty del provvisorio 0-2 al Benito Stirpe di Frosinone.

In un primo momento – dopo il solare fallo da rigore di Chibsah su Skriniar in area frusinate – era stato proprio l’attaccante argentino a impossessarsi del pallone, ma Perisic gliel’ha “sottratto” dirigendosi sul dischetto. Maretta tra i due? Non proprio, visto che dopo l’impeccabile trasformazione del croato i due si sono stretti la mano e pure abbracciati.

Frosinone-Inter - Perisic-IcardiGetty Images

Una pessima notizia, in ogni caso, per i fantallenatori di Mauro Icardi...