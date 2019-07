" @MauroIcardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia "

Il testo del tweet dell'Inter non ammette fraintendimenti: Mauro Icardi fa le valigie e torna a Milano. La frattura tra lui e la società Inter è ormai nota a tutti, così diventa ancora più netta. Prima la notizia di oggi che l'argentino e Nainggolan si sarebbero allenati a parte rispetto al resto della squadra, ora la decisione - condivisa, si legge - di lasciare Lugano. L'attaccante proverà a trovare la condizione giusta in solitaria, posto che anche il tour estivo dei nerazzurri sarà per lui un tabù.

La società nerazzurra sta certamente lavorando per agevolare la cessione di Icardi, intanto lavora per arrivare a Lukaku: "Sono ottimista su tutto", ha detto Marotta.

Handanovic: "La fascia di capitano è un orgoglio"

Intanto si registrano le parole del nuovo capitano dell'Inter - ormai già dalla scorsa stagione - Samir Handanovic: "La società è stata chiara, non serve aggiungere altro. Per me portare la fascia di capitano è un orgoglio, specie se di tratta di quella dell'Inter. Detto questo, rispetto a prima, non è certo cambiato l'atteggiamento. Conta essere giusti con tutti, parlare sinceramente con il gruppo, affrontare ogni situazione difficile. Ripeto poi che all'interno dello spogliatoio serve più di un capitano".