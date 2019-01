Icardi ha le polveri bagnate, ora di virare sull'attacco a due punte con Lautaro Martinez?

" Mauro ICARDI 5 - Ha poche palle giocabili, ma lui ci mette del suo. Fa poco movimento e nel finale non si fa vedere. "

Così il nostro Luca Stamerra commentava la performance non esattamente trascendentale di Mauro Icardi contro il Sassuolo nell’anticipo di sabato scorso. L’attaccante e uomo-franchigia” dell’Inter vive un momento di polveri bagnate: ha segnato un solo gol su azione (inzuccata da corner di Brozovic contro la Roma) negli ultimi tre mesi, è fermo a quota 9 in classifica marcatori e il confronto con le due stagioni passate risulta impietoso. Che succede a Maurito? Gli si possono imputare colpe particolari?

Mauro Icardi, gol segnati alla 20esima giornate nelle stagioni con l'Inter

2018/2019: 9

2017/2018: 20

2016/2017: 15

2015/2016: 8

2014/2015: 10

2013/2014: 2

Motivazioni più tattiche che altro

Più che a motivazioni tecniche – la controprestazione contro la formazione di De Zerbi è stata un caso isolato – oppure a motivazioni psicologiche – il suo fantomatico rinnovo di contratto fa discutere un giorno sì e l’altro pure ma l’attaccante non è il tipo da farsi influenzare dai rumors extra campo – viene più di pensare a questioni più prettamente tattiche, legate all’isolamento di Icardi al centro dell’attacco nerazzurro. Il “9” dell’Inter riceve relativamente pochi palloni giocabili in generale e avrebbe bisogno di un attaccante con cui dialogare, anche per una questione di crescita personale per ampliare ulteriormente il suo bagaglio come già grandi attaccanti del passato hanno fatto prima di lui. Inoltre nel caso specifico della gara contro il Sassuolo Icardi è stato penalizzato dalla scarsa vena di Ivan Perisic con Keita fuori dai giochi per infortunio.

Per sbloccare l'attacco dell'Inter chi scegliereste? Sondaggio 8067 voti Perisic-Icardi-Politano 4-4-2 con Icardi-Lautaro Keita-Icardi-Politano Perisic-Nainggolan-Politano più Icardi

Icardi e Lautaro, coppia da lanciare?

Fino a questo momento Icardi e Lautaro Martinez sono stati impiegati assieme per pochissimi scampoli di partita, ma i tifosi reclamano a gran voce un utilizzo maggiore del “Toro”. Al netto della vox populi, Spalletti farebbe bene a studiare un “piano B” per sbloccare l’asfittico attacco nerazzurro andato in scena contro il Sassuolo e anche in altre occasioni, fermo restando che il rientro a pieno regime di Nainggolan dovrebbe in qualche modo contribuire a lenire la solitudine di Mauro Icardi: una soluzione potrebbe proprio essere quella di lanciare dal primo minuto l'ex attaccante del Racing Club de Avellaneda per supportare l'illustre connazionale. Considerate le bocche da fuoco nell’organico dell’Inter, la Beneamata dovrebbe avere un attacco da podio, quantomeno, mentre allo stato dell’arte è solo sesta per gol fatti con una sola rete di margine sul Sassuolo.

Icardi-Lautaro insieme, i dati

Gare giocate: 14

14 Minuti: 236'

236' Gol: 6