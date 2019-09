Icardi in prestito secco al PSG? Marotta ci prova "Affrontiamo la situazione con serenità"

Boca Juniors? No, più probabilmente PSG in prestito secco. Le ultime notizie su Mauro Icardi sono contrastanti, ma mancano solo 24 ore al termine della finestra di calciomercato, quindi la soluzione è vicina. TyCSports.com ha aperto la possibilità di vederlo di ritorno in Argentina - come caldeggiato dalla stessa Wanda Nara ("Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi"), mentre Sky lancia l'ipotesi di girarlo in prestito al PSG.

Intanto Giuseppe Marotta prova a dribblare le domande prima di Cagliari-Inter.

" Noi siamo stati molto chiari e, in questo momento, siamo molto sereni. Stasera, però, voglio dare spazio ai ragazzi che scenderanno in campo, ai tifosi ed ai dirigenti nerazzurri. Non è un problema da risolvere. Parliamo di una situazione ordinaria, che tratteremo in maniera serena e limpida come fatto finora "

Striscione a casa Icardi

Uno striscione minaccioso è stato esposto davanti casa dell'attaccante argentino: "Icardi ora basta, Milano è piccola", il messaggio indirizzato al centravanti nerazzurro. Le 'o' presenti sullo striscione sono state disegnate come bersagli. Icardi, che nei giorni ha fatto a causa all'Inter chiedendo il reintegro in squadra, da tempo è finito ai margini del club ma finora ha rifiutato di andar via.