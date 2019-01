Icardi in ritardo agli allenamenti: 100 mila euro di multa per il capitano dell'Inter

Le prime notizie non era così catastrofiche, anzi. Si parlava di una piccola multa per l'attaccante dell'Inter che non era riuscito a presenziare all'ultima seduta di allenamenti a causa di un volo cancellato. Nella serata nuove indiscrezioni, con l'Inter che avrebbe imposto al proprio capitano una multa da 100 mila euro. Il tutto è riconducibile alle parole, le ultime, di Wanda Nara che ha ancora definito lontano il rinnovo con i nerazzurri?

Wanda Nara su Instagram: "Accetto le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere"

Nella lunga settimana che dovrebbe portare al vertice ufficiale in cui il club nerazzurro e l’entourage del centravanti si siederanno intorno a un tavolo per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, Wanda Nara – moglie ed agente del campione argentino – zittisce tutti coloro che hanno criticato il comportamento di Icardi attraverso il proprio account Instagram con una foto emblematica e postando una citazione dello poeta e scrittore americano Charles Bukowski: “In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere”. Un messaggio che di certo non serve ad abbassare i toni e quella sovraesposizione mediatica che qualche settimana fa sia Ausilio che l'ad Beppe Marotta avevano richiamato.