Icardi-Inter, tregua apparente: torna in gruppo ma resta fuori dal progetto

Una convivenza forzata finché non si troverà una buona soluzione sia per il giocatore che per il club. È questo il rapporto attuale tra l’Inter e Mauro Icardi che ha chiesto e ottenuto di tornare ad allenarsi in gruppo.

L’attaccante argentino, ufficialmente fuori dal progetto ma ancora sotto contratto con i nerazzurri, a partire da mercoledì 31 luglio, giorno in cui la squadra di Antonio Conte riprenderà la preparazione, potrà lavorare con i compagni.

Il giocatore, in attesa di conoscere la prossima destinazione, vuole presentarsi in una condizione fisica quantomeno accettabile ai nastri di partenza della nuova stagione, dopo aver saltato la tournée in Asia. Conte non lo impiegherà nelle amichevoli dell’Inter: d’altronde, sia il tecnico pugliese che il presidente, Steven Zhang, sono stati categorici in merito al futuro di Icardi nonostante l'apertura social di Wanda Nara su Instagram ("Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme", con due cuori nerazzurri). L’obiettivo è evitare il rischio di cause e cercare di distendere gli animi per mettere fine a una telenovela tormentata.