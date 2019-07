Icardi-Juventus, Dzeko-Inter, Higuain-Roma: chi ci guadagna di più? Trattative ad incastro, effetto domino, ognuno utilizzi la definizione che meglio crede, certo che le attuali congiunture di mercato fanno presupporre un giro di valzer, pardon, di attaccanti, davvero clamoroso. Ma quale squadra farebbe il vero affare? Proviamo ad analizzare le varie situazioni.

Dzeko-Inter

L'effetto domino di cui sopra parte proprio dallo sblocco di questa trattativa. Una priorità per Antonio Conte, che esige il bosniaco sin dai tempi del Chelsea. La frenata, però, è arrivata nelle ultime ore dalle parole in conferenza del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi:

" Voglio continuare a pensare che sia ancora un calciatore della Roma: non è che uno può svegliarsi alla mattina e ricattarci per andare via. Si presenti con un'offerta e con motivazioni valide e poi ne discuteremo. Antonio Conte? Lo conosco da 30 anni, è ovvio che sia alla ricerca dei giocatori migliori per vincere. "

Dzeko-Inter, ad ogni buon conto, è l'affare in cui l'Inter guadagnerebbe di più. Il bosniaco è scontento alla Roma e cerca in Conte una nuova scossa alla sua carriera. E tutti ben sappiamo che l'ex bosniaco, con le giuste motivazioni, sa essere devastante.

Edin Dzeko, lors de Sassuolo - AS Rome en Serie A samedi soir.Getty Images

Higuain-Roma

Dzeko, nell'ottica di primo "bastoncino in caduta libera", darebbe il la automaticamente all'affare Higuain-Roma. Sempre Petrachi, ha chiamato alla sua corte il Pipita. Al contrario dell'affare riguardante Dzeko, la società venditrice - la Juventus - è assolutamente d'accordo alla cessione, che avverrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Roma ci guadagnerebbe. Anzi, sbancherebbe. Ma il coefficiente di rischio è comunque elevato: anche volendo, Higuain sarà in grado di scrollarsi di dosso i fantasmi che hanno contraddistinto la sua ultima stagione. In lui, è rimasto il retrogusto amaro della volontà bianconera di puntare su CR7 come uomo simbolo e non più su di lui. Il Pipita ha in mente solo i bianconeri, è accecato dalla voglia di riscatto. Tuttavia, solo ed esclusivamente in ottica Juventus. Si rincorrono, in queste ore, le voci che lo vogliono dimagrito e particolarmente tonico per far ricredere tutti a Torino. Partirà avvantaggiato, in compagnia del suo padre calcistico Maurizio Sarri. "In Italia, solo la Juve", ha più volte ripetuto. Il pensiero della Roma, al momento, non sembra sfiorarlo più di tanto...

Gonzalo Higuain (Chelsea) und Nemanja Matic (Manchester United)Getty Images

Icardi-Juventus

Nonostante i gol che "Maurito" sarebbe in grado di garantire, la Juventus, da questa operazione, non farebbe altro che ereditare un carrozzone (i capricci di Wanda Nara, le polemiche social e quant'altro) che poco hanno a che vedere con lo stile bianconero e la sua quotidianità. Figuriamoci, poi, con un "burbero" come Maurizio Sarri di mezzo. Certo, sarebbe l'unico ambiente in grado di raddrizzare la schiena all'attaccante argentino, peraltro richiesto anche dal Napoli nelle ultime ore.

Mauro Icardi insieme a Wanda Nara: il futuro della coppia più chiacchierata del mercato sarà alla Juventus, Getty ImagesGetty Images