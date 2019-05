Mauro Icardi. Sempre e comunque. Mentre in questi giorni spopolano sui social le foto insieme alla moglie procuratrice Wanda Nara, argomento di discussione buono più che altro per i tavolini dei bar più beceri, il 9 nerazzurro resta al centro delle solite discussioni che da 3 mesi ormai animano ogni giorno le pagine ‘mercato’ dei quotidiani e dei siti web.

L’ultima, proprio venerdì mattina, la lanciano i colleghi del Corriere della Sera edizione di Torino, con Juventus e Inter che sarebbero tornate in contatto per discutere del futuro di Icardi in un meeting tenutosi a Londra tra Paratici e Ausilio.

Il 'peggior' Icardi interista

Mentre tutto intorno si muove sul mercato, Mauro Icardi resta, però, immobile o quasi sul campo. Il tira e molla tra la signora Icardi e la società ha costretto di fatto il diretto interessato a due mesi di stop coatto – potete sempre credere al problema al ginocchio, ci mancherebbe – e le prestazioni del bomber nerazzurro non sono mai state così scadenti come prima in maglia interista.

Mauro Icardi infatti non va in gol su azione dallo scorso 2 dicembre, 14a giornata di campionato, quando l’argentino trovò il suo terz’ultimo sigillo in questa Serie A.

STAGIONE (Serie A) PRESENZE GOL ASSIST 2018/19 25 10 4 2017/18 34 29 1 2016/17 34 24 7 2015/16 33 16 4 2014/15 36 22 8 2013/14 22 9 2

*In tabella il rendimento di Mauro Icardi in Serie A da quando veste la maglia dell'Inter

Un rendimento completamente crollato da quando proprio si sono scatenate le ennesime voci di mercato legate al suo rinnovo; e del quale Icardi sembra essere passato alla fine come vittima dell’intera vicenda, vincolato tra i due fuochi di un professionista alle prese con un tentativo di rinnovo e l’inevitabile questione familiare legata a ciò che alla fine, oltre che un rappresentante, è anche la compagna di vita.

Mauro Icardi e Wanda Nara, in un bacio, dopo un gol in nerazzurro durante una partita dell'Inter della Serie A 2018/19Getty Images

Quale futuro?

Chissà se Icardi riuscirà a sbloccarsi in questo finale di stagione, dove l’Inter vede ormai il traguardo agognato di una Champions League a un certo punto data per scontata ma che tutt’altro si è rivelata. Ai nerazzurri mancano infatti gli ultimi punti per ottenere una certezza matematica che il pareggio interno contro la Juventus – e la contemporanea vittoria dell’Atalanta – ha in qualche modo rallentato.

La tabella di marcia dell’Inter è tutto fuorché impossibile; e proprio dall’Udinese Icardi spera di poter ripartire per dare una mano a se stesso, ancor prima che alla sua squadra.

Mauro Icardi esulta dopo un gol all'Udinese nella Serie A 2017/18Getty Images

In attesa di capire il reale futuro, tra le ultime parole di Wanda che recitano “Mauro resta al 150% all’Inter” e le indiscrezioni stesse del Corriere Torino cui facevamo riferimento a inizio articolo, Icardi spera di tornare al gol per dare un senso al suo finale di stagione e far tornare al rialzo le sue quotazioni sul mercato. In Italia infatti l’interessamento della Juventus è notizia ormai risaputa, ma dall’estero?

Proposte concrete dai club esteri non ne sono arrivate e da questo punto di vista la tregua tra le due parti è stata un atto dovuto; con l’Inter che spera in un finale di stagione ai vecchi livelli per alzare nuovamente il prezzo di un suo ‘asset’ terribilmente svalutatosi.

Udinese, una delle vittime preferite di Icardi

Ecco perché di nuovo, l’Udinese, potrebbe sembrare l’appuntamento giusto sia per i nerazzurri che per l’attaccante argentino. L'Inter infatti ha vinto sette delle ultime otto sfide di Serie A contro i friulani; e Icardi ha partecipato a 10 reti nelle sue ultime 10 presenze di campionato: sette gol e tre assist. Chissà che vedere bianconero non torni a scatenare quel bomber che di fronte a tali colori, in carriera, si era sempre esaltato. In attesa che l’eventuale paradosso – accasarsi proprio in bianconero – ci indichi se i rumors di mercato restano fantasie dei primi di maggio o reali scenari che si svilupperanno in estate.