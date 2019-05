L'Inter di Spalletti sta vivendo un finale di stagione che nessuno - nemmeno il più pessimista dei tifosi - avrebbe potuto immaginare. Tutto si sarebbe potuto pensare dei nerazzurri, tranne che avrebbero dovuto lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ovvero per centrare quello che, a inizio stagione, era l'obiettivo minimo di una squadra considerata quasi all'unanimità appena un gradino sotto rispetto a Juventus e Napoli. Eppure le cose sono andate diversamente, almeno negli ultimi 3 mesi della stagione. Dall'esplosione del caso Icardi in poi, si è assistito a una progressiva ma evidente involuzione della squadra, capace di vincere solo 3 delle ultime 9 partite. Una crisi di gioco facilmente leggibile nei numeri: l'Inter dispone di due centravanti di valore come Mauro Icardi e Lautaro Martinez, ma non riesce a sfruttarli. Basti pensare che nel 2019 i due hanno segnato complessivamente la miseria di 2 gol su azione.

Spalletti e la gestione dei centravanti

Nel 2019 la coppia formata da Icardi e Martinez ha totalizzato la miseria di 10 gol, ma il dato diventa ancora più eclatante se si considerano le reti su azione. L'ex capitano è ancora fermo a zero, Lautaro è a quota 4: 2 gol in campionato (a Parma e a Cagliari) e altrettanti in Coppa Italia nel comodo 6-2 al Benevento a San Siro. Cifre allarmanti, di fronte alle quali non si sono sapute trovare adeguate contromisure. Con 55 gol all'attivo in campionato, i nerazzurri sono di gran lunga la squadra che ha segnato di meno tra le prime quattro in classifica: l'Atalanta ha realizzato finora 74 reti, il Napoli 72, la Juventus 70. Persino la Roma (64) ha fatto decisamente meglio dell'Inter. Spalletti raramente si è allontanato dal 4-2-3-1 e, nelle uniche due occasioni in cui ha schierato dall'inizio la coppia Lautaro-Icardi, ha rimediato altrettante sconfitte.

I marcatori dell'Inter 2018-19

Giocatore Reti Mauro ICARDI 17 Lautaro MARTINEZ 9 Ivan PERISIC 9 Radja NAINGGOLAN 6 Matteo POLITANO 6 Matias VECINO 5 KEITA 4 Antonio CANDREVA 3 Marcelo BROZOVIC 2 Danilo D'AMBROSIO 2 Stefan DE VRIJ 2 DALBERT 1 JOAO MARIO 1 Andrea RANOCCHIA 1

(dati relativi a tutte le competizioni)

I risultati dell'Inter con Icardi e Martinez titolari

Competizione Partita Risultato Serie A (1a giornata) Sassuolo-Inter 1-0 Serie A (21a giornata) Torino-Inter 1-0

Lautaro promosso con riserva, Icardi bocciato

Quando si traccia il bilancio dell'annata di Martinez e Icardi, allo scopo di individuare le ragioni delle loro difficoltà realizzative, è opportuno fare una distinzione. Lautaro, 21enne alla sua prima stagione in Italia, con 9 gol segnati in 33 presenze in gare ufficiali (molte delle quali a partita in corso) non può essere affatto considerato una delusione. Anzi, ha segnato anche gol pesanti (al Napoli all'andata e nel derby di ritorno) mostrando personalità e indiscutibili doti tecniche. La stessa cosa non si può dire di Mauro Icardi: l'ex capitano sta vivendo una stagione da incubo e la sua gestione da parte della società non può certo definirsi impeccabile. Da febbraio in poi, il rapporto tra giocatore, società e tifosi si è deteriorato di settimana in settimana con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: l'argentino non segna su azione dall'11 dicembre, quando firmò la rete dell'1-1 a San Siro in Champions League contro il PSV Eindhoven, rete peraltro che non bastò a evitare l'eliminazione.

La finale contro l'Empoli

A 90 minuti dalla fine della stagione è ovviamente difficile, se non impossibile, correggere l'assetto tattico della squadra. Spalletti - salvo clamorosi ripensamenti che non sembrano essere nelle sue corde - andrà fino in fondo con le sue convinzioni e con le sue convinzioni tattiche. In fondo, la Champions è ancora a portata di mano: serve una vittoria a San Siro contro l'Empoli, una missione che non può certo definirsi impossibile nonostante la squadra toscana di Andreazzoli abbia a sua volta un disperato bisogno di punti per salvarsi. Prima di ragionare a bocce ferme e a mente sgombra su Lautaro, Icardi, sull'attacco che verrà e su come rinforzare la rosa, serve un ultimo sforzo per non buttare alle ortiche una stagione che si era aperta con ben altri auspici. Le finali non si giocano, si vincono: e, piaccia o no, quella con l'Empoli è una finale.