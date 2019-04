Icardi torna: già, ma in che modo?

Habemus Mauro Icardi per la sfida dell’Inter a Marassi contro il Genoa, quantomeno nella lista dei convocati. L’attaccante argentino con ogni probabilità partirà dalla panchina “pronto” a subentrare al titolare Keita: già, ma quanto pronto? Il ragazzo non gioca dallo scorso 9 febbraio ed è in rotta un po’ con tutto l’ambiente, soprattutto con il tecnico Spalletti che l’ha delegittimato pubblicamente. Quanto potrà realmente incidere in una sfida chiave per il futuro dell’Inter?

Roma, scossa o tracollo?

Non c’è un domani dopo Roma-Fiorentina: o si batte un colpo oppure si affonda. Dopo le prestazioni imbarazzanti contro SPAL e Napoli la Roma di Ranieri è chiamata a scuotersi davanti a un pubblico che in caso di ulteriore figuraccia contro una Fiorentina ormai proiettata unicamente alla semifinale di Coppa Italia potrebbe cessare di essere “amico”. Complice questa lotta Champions al “ciapa-no” i giallorossi avrebbero ancora le carte in regola per battagliare, ma devono compattarsi in qualche modo ritrovando un minimo d’identità di squadra.

Il nuovo modulo gioverà al Milan?

Alla fine Gennaro Gattuso si è convinto a riporre in soffitta il 4-3-3 aprendo al modulo con le due punte con il trequartista (difesa a 3 o a 4, i dubbi verranno sciolti in extremis). Basterà il cambio modulo per sbloccare il Milan reduce da due ko consecutivi in campionato? Di certo i rossoneri non possono che centrare il bottino pieno con l’Udinese di Tudor prima di affrontare la proibitiva trasferta dell’Allianz Stadium sabato (ore 18:00): la lotta per la Champions entra sempre più nel vivo.

Continuerà il magic moment di Kean?

Tre gol nelle ultime tre giornate di Serie A, la rete sfiorata con l’Atletico Madrid in Champions: ora, la nuova chance dal primo minuto con Ronaldo, Mandzukic e Dybala ai box per infortunio. Continuerà il momento magico di Moise Kean? Con lui Allegri sta usando più bastone che carota per difenderlo dalle “bordate mediatiche”, unicamente per il bene del ragazzo. A Cagliari si vedranno i frutti di questa strategia?

Lotta salvezza: chi si muove?

Nel week end appena trascorso abbiamo assistito al sorpasso del Bologna sull’Empoli al quart’ultimo posto: l’infrasettimanale sarà foriero di altri cambiamenti? Empoli (vs Napoli al Castellani), Bologna (vs Atalanta a Bergamo) e Udinese (vs Milan a San Siro) sono attese da impegni assai ostici dove incamerare anche solo un punticino conserva i crismi dell’impresa. Il Sassuolo ha un match point contro il Chievo: se vince è virtualmente salvo. SPAL attesa dalla sfida contro una Lazio a caccia di punti Champions.

Le altre sfide della 30esima giornata

