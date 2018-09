Icardi per il gol, l'Inter per capire chi è: con la Sampdoria i nerazzurri al primo vero bivio

Adesso manca solo il campionato. E quale miglior momento, se non contro la sua ex nonché una delle vittime preferite? Mauro Icardi è tornato al gol in Champions League, trascinando l'Inter - e con se tutta San Siro - per la prima grande rimonta stagionale; per un risultato che ha riacceso animi, entusiasmi, speranze.

La realtà dei fatti però, dopo la mini-sbornia europea, è che l'Inter dovrà riprendersi soprattutto in Serie A, dove il bottino latita e davanti invece viaggiano già a tutta.

Ecco perché con la Sampdoria Spalletti non può più permettersi passi falsi; ma soprattutto ecco di nuovo la figura del capitano nerazzurro. La Samp infatti, primo club italiano di Icardi, è con 10 reti anche la vittima preferita delle stoccate del numero 9 nerazzurro. Un piccolo record che detiene insieme alla Fiorentina e che dunque, almeno sulla carta, lascia a Spalletti ogni buon auspicio in vista del match di sabato sera a Marassi.

Già perché Icardi deve ancora sbloccarsi in campionato e questa sulla carta delle statistiche pare l'occasione giusta. Mai infatti, nelle sua esperienza all'Inter, l'argentino aveva atteso così tanto a inizio stagione. Quattro giornate senza gol - di cui una passata in tribuna a Bologna per infortunio - erano numeri che poco incocciavano con il recente passato. Ed ecco dunque che la Sampdoria - e i 4 gol rifilati dal bomber nerazzurro lo scorso marzo nell'ultimo incrocio tra le due - appaiono come il viatico giusto per provare a ripartire anche dentro i confini.

Un giovane Mauro Icardi ai tempi della SampdoriaGetty Images

Se all'Inter basterà solo un po' di cabala e qualche precedente positivo per darsi la scossa, questo dovrà poi dirlo effettivamente il campo. Contro il Tottenham infatti l'Inter non ha comunque convinto a pieno. Anzi. Più che la prova collettiva, a fare la differenza è stata la reazione nervosa, scatenata sì dalla magia di Icardi, ma elemento sostanzialmente poco indicativo nelle valutazioni sul lungo periodo.

Vedremo allora se l'Inter, contro una squadra che comunque è già stata in grado di punire il Napoli tra le mura amiche, saprà dare il via sul serio al proprio campionato. Perché come l'assenza alla voce 'marcatori' del suo capitano, 4 punti tra Sassuolo, Torino, Bologna e Parma non sono un ruolino accettabile per chi le emozioni di Champions vorrà continuarsele a godere stagione dopo stagione. Genova dunque 'prova del nove' per tutti: dal tecnico al capitano passando per la squadra. Per capire se, oltre all'entusiasmo, in casa Inter, c'è davvero qualcosa di più.