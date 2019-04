Icardi si allena in gruppo dopo Inter-Lazio: sarà convocato per la trasferta di Genova

Icardi torna ad allenarsi in gruppo. Nonostante l’esclusione dalla lista dei convocati per il match contro la Lazio - persa poi dall’Inter per 1-0 in casa - l’attaccante argentino ha partecipato all’intera sessione di allenamento in vista della gara contro il Genoa di mercoledì 3 aprile.

Chi è sceso in campo contro la Lazio ha svolto un lavoro di scarico, tutti gli altri hanno invece svolto una normale sessione con partitella finale. Prima il classico discorso di mister Spalletti che però non ha fatto nessun riferimento al caso Icardi.

Inter-Lazio: Icardi merita di essere convocato? Sondaggio 22616 voti Sì, se si scusa Sì, a prescindere Non lo convocherei mai più

Nel pomeriggio, poi, gita sul lago di Como per Icardi che ora attende di conoscere l’evoluzione del suo caso e soprattutto se verrà convocato da Spalletti per la trasferta di Marassi. Icardi non gioca una partita da titolare da Parma-Inter del 9 febbraio scorso, gara vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.