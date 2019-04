L'Inter torna a correre dopo il ko di domenica contro la Lazio, batte 4-0 il Genoa a Marassi e rafforza il terzo posto compiendo un passo avanti molto importante in classifica in ottica Champions. Gagliardini sblocca il risultato al 15' con un sinistro su assist di Asamoah, poi si scatena Icardi che, dopo avere colpito un palo clamoroso al 21', festeggia il ritorno al gol al 40' trasformando un rigore che lui stesso si procura (fallo di Romero, espulso da Mariani). Ripresa senza storia. La squadra di Spalletti, in superiorità numerica, insiste e trova il tris al 54' con un diagonale di Perisic su assist al bacio di Icardi. All'81' Gagliardini timbra la doppietta personale con un gol di testa (concesso dalla Goal Line Technology) su corner di Perisic.

Roberto Gagliardini, Genoa-InterLaPresse

Il primo tempo è un monologo dell'Inter che al 15' passa meritatamente in vantaggio: traversone basso di Asamoah dalla sinistra, velo di Perisic a premiare l'inserimento di Gagliardini che trafigge Radu con un sinistro di prima intenzione. Il raddoppio sembra cosa fatta al 21' quando Icardi, su svarione della difesa genoana, si presenta a tu per tu con Radu, ha tutto il tempo di prendere la mira ma calcia incredibilmente sul palo. L'argentino è ancora protagonista al 39' quando si procura un rigore per una trattenuta di Romero in piena area: il difensore viene espulso e Icardi dal dischetto spiazza Radu ritrovando il gol in campionato che mancava dal 15 dicembre scorso.

L'esultanza di Mauro Icardi - Genoa-Inter Serie A 2018-19Getty Images

Non cambia la musica nella ripresa. L'Inter non abbassa il ritmo e insiste alla ricerca del terzo gol che arriva puntualmente al 54': Icardi indossa i panni del trequartista e serve un pallone perfetto per Perisic che batte Radu con un destro preciso nell'angolino basso. Al 73' Politano va a un passo dal poker con un gran sinistro dal limite diretto sotto l'incrocio dei pali: prodigioso Radu che vola e mette in calcio d'angolo. All'81' l'Inter cala il poker: corner dalla sinistra di Perisic, Gagliardini anticipa tutti e incorna a rete: Radu respinge, ma il gol viene convalidato dalla Goal Line Technology. Finisce 4-0 per i nerazzurri che in una sola notte ritrovano il sorriso e Mauro Icardi.

La statistica

123 - Grazie al calcio di rigore trasformato a Marassi contro il Genoa, Mauro Icardi ha raggiunto Christian Vieri all'ottavo posto nella classifica cannonieri all time dell'Inter: per l'attaccante argentino i gol in maglia nerazzurra sono 123.

Il peggiore

Cristian ROMERO 4,5 - I buchi centrali non si contano. La sua partita finisce al 39' quando, dopo essersi fatto beffare da Icardi, lo strattona e rimedia un cartellino rosso che di datto chiude la partita con largo anticipo.

Il migliore

Roberto GAGLIARDINI 7,5 - Quando vede il Genoa si trasforma in un goleador implacabile. Doppietta all'andata a San Siro e doppietta anche a Marassi: su 5 gol segnati in campionato, 4 ne ha rifilati ai rossoblù. Gioca a tutto campo, quasi sempre a testa alta.

Il tabellino

Genoa-Inter 0-4

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic (82' Mazzitelli), Rolon, Sturaro (65' Bessa); Sanabria (41' Biraschi), Kouamé. All.: Prandelli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (66' Joao Mario); Politano (74' Borja Valero), Nainggolan, Perisic; Icardi (80' Keita). All.: Spalletti.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Reti: 15' Gagliardini (I), 40' rig. Icardi (I), 54' Perisic (I), 81' Gagliardini (I).

Note - Recupero 1'+0'. Ammoniti Lerager, Zukanovic (G), Asamoah (I). Espulso Romero (G) al 39'.