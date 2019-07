Idea Atalanta, vuole giocare la Champions a San Siro: c'è già l'ok dell'Inter

L'Atalanta ha chiesto ufficialmente a Inter e Milan di poter giocare le partite di Champions League a San Siro. Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Milano Beppe Sala ricevendo - come riporta la Gazzetta dello Sport - un sì convinto. Ora la palla passa nelle mani di Inter e Milan. Il club nerazzurro ha già dato il via libera, mentre il Milan non si è ancora espresso ma il suo sì viene dato quasi per scontato.

Atalanta, i motivi della svolta

La decisione dell'Atalanta di cambiare rotta e di individuare San Siro come casa della Champions al posto del Mapei Stadium di Reggio Emilia è dovuta sostanzialmente a due motivi, come precisa la Gazzetta dello Sport. Il primo si spiega con la tabella di marcia dei lavori di ammodernamento dello stadio di Bergamo, il futuro Gewiss Stadium: la corsa contro il tempo sembra complicata e, attenendosi alle prescrizioni Uefa, si correrebbe il rischio di arrivare all'appuntamento con la Champions con un impianto a norma sì, ma a capienza ridotta (16mila posti). Il secondo è legato alla volontà di soddisfare le esigenze dei tifosi, pronti al grande esodo per sostenere la squadra nella sua prima, storica avventura in Champions. "Giocare a Milano in Europa - scrive la Gazzetta dello Sport - consentirebbe anche al club di procedere con relativa calma al completamento dei lavori della Nord giocando le prime due partite di campionato a Parma come previsto e poi al Gewiss Stadium".

Il 29 agosto il sorteggio a Montecarlo

In vista del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma il 29 agosto a Montecarlo, l'Atalanta saranno inseriti in quarta fascia, mentre le teste di serie saranno Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Zenit San Pietroburgo. Gian Piero Gasperini, negli scorsi giorni, ha già espresso il desiderio di affrontare il Real Madrid.