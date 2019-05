Il Bologna umilia il Parma nel derby: 4-1 e salvezza quasi acquisita

Il capolavoro di Sinisa Mihajlovic, arrivato al capezzale di una squadra quasi morta e capace di riportarla prepotentemente in vita, è quasi completo. Il Bologna si aggiudica anche il derby col Parma, imponendosi per 4-1 e operando il sorpasso in classifica. Se ai rossoblù manca appena la matematica per festeggiare la salvezza, i gialloblù devono ancora soffrire: impensabile, appena qualche settimana fa. Nulla da dire sul successo del Bologna, dominatore per tutta la partita: i padroni di casa peccano di concretezza nel primo tempo, soprattutto a causa della bravura di Sepe, ma indirizzano il match in una ripresa a senso unico. E alla fine, i tifosi di casa cantano: “Resta con noi, Sinisa resta con noi”. Il tecnico ha sempre detto di volerne parlare a salvezza acquisita: bene, ci siamo quasi.

La cronaca della partita

Il derby inizia a mille all'ora per merito del Bologna, che nei primi 9 minuti si costruisce 3 occasioni nitide per passare in vantaggio. Tutte sventate da Sepe, però: il portiere del Parma si oppone miracolosamente alla girata ravvicinata di Destro, al diagonale mancino di Krejci e infine al sinistro a rientrare di Orsolini. Il Parma prova a rispondere con un destro largo di Gervinho, ma non è che un lampo nel buio. Anche se da un certo punto in poi, pur mantenendo il pallino del match, il Bologna inizia a faticare nella creazione di palle gol: un tiro-cross dalla bandierina di Pulgar alzato da Sepe, un pericoloso colpo di testa a lato di Soriano e poco altro. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Orsolini - Bologna-Parma - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Nella ripresa, il Bologna cambia marcia. E dopo 7 minuti passa: Dzemaili in area per Orsolini, che batte finalmente Sepe. Ne passano altri 7, di minuti, e arriva pure il raddoppio: punizione di Pulgar, Sepe stavolta la combina grossa e la palla rotola lentamente in rete. Il Parma va in tilt e resta pure in 10: Bruno Alves si prende un primo giallo per un fallo su Orsolini e un secondo per aver cercato di rialzare l'avversario da terra tirandolo per la maglia. L'equilibrio si spezza definitivamente qui. Nei minuti successivi accade di tutto: Sepe respinge su Pulgar e Krejci e Dimarco salva sulla linea un tiro di Palacio. Il 3-0 arriva al 72': angolo di Orsolini e stacco vincente di Lyanco. Il Parma ha un sussulto d'orgoglio all'81': Gervinho per il taglio di Inglese, Skorupski tocca ma la palla entra in rete. A chiudere i conti è però un'altra autorete, stavolta di Sierralta, dopo un'incursione del connazionale Pulgar. Finisce 4-1.

La statistica chiave

Sinisa Mihajlovic ha conquistato 26 punti in 15 partite dal suo arrivo a Bologna. Pippo Inzaghi, che aveva iniziato il campionato sulla panchina rossoblù, ne aveva messi assieme appena 17 in 21 giornate.

Il tweet

Il migliore in campo

Pulgar. Padrone assoluto del centrocampo. Non sbaglia praticamente nulla, dagli appoggi semplici a quelli più complicati. Mette in porta Krejci, recupera palloni, distribuisce il gioco e, soprattutto, provoca le autoreti di Sepe e Sierralta.

Il peggiore in campo

Bruno Alves. Non è il peggiore in senso assoluto, perché qualche problema nel primo tempo lo risolve, ma l'espulsione è troppo puerile. Da lì crolla ogni speranza di rimonta del Parma.

La dichiarazione

SInisa Mihajlovic: "Forse oggi è stata la nostra miglior partita da quando sono qui. Abbiamo preparato benissimo la gara. Il futuro? Sono contento dell'affetto nei miei confronti, ma i cori vanno fatti ai giocatori, non a me...".

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo (86' Corbo), Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano (72' Svanberg), Palacio; Destro (66' Santander). All. Mihajlovic

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni; Gazzola (60' Siligardi), Rigoni, Scozzarella, Sprocati (65' Sierralta), Dimarco; Ceravolo (60' Inglese), Gervinho. All. D'Aversa

Arbitro: Luca Pairetto

Gol: 52' Orsolini (B), 59' Pulgar (B), 72' Lyanco (B), 81' Inglese (P), 84' aut. Sierralta (B)

Ammoniti: Dimarco, Rigoni, Soriano, Gervinho, Bruno Alves, Scozzarella

Note: espulso Bruno Alves al 62'