Il caso Higuain: quando la fine (non) era nota... Almeno per il sottoscritto

Alzi la mano chi, quando annunciarono il trasferimento di Higuain, non brindò alla salute del Milan. Sono passati sei mesi e sembra trascorso un secolo. Il blitz in Arabia ha fissato l’ultimo confine. Lo attende il Chelsea di Sarri, l’allenatore che, a Napoli, lo scortò a 36 gol in 35 partite, record dei record.

A 31 anni, il Pipita è il caso di questo strano inverno del nostro scontento. Come Bonucci, arrivava dalla Juventus e non si è preso con l’ambiente. Eppure Leonardo, Maldini e Gattuso avevano costruito la filosofia aziendale attorno alle sue caratteristiche, al suo ego. Ha sofferto lo sfratto inflittogli da Cristiano, ha pagato - emotivo com’è - il rigore e l’espulsione proprio contro la squadra che mai e poi mai avrebbe pensato di lasciare (e per questo voleva punire).

Non è Schumacher, Gonzalo: è Vettel, che Marchionne canzonava per i suoi scatti «sudamericani». Caldo, quando avrebbe dovuto essere freddo.

Gelido, quando avrebbe potuto essere tiepido. La febbre di Gedda, la fotografia «orfana» e la relativa panchina nascondono triboli che nessun dirigente si aspettava. Era l’11 novembre, Milan-Juventus 0-2 rovesciò nervi, ambizioni, rapporti. Aveva cominciato alla grande: un gol nel trofeo Bernabeu, contro quel Real che, nel gennaio del 2007, l’aveva prelevato dal River Plate.

Furono Capello e Baldini a invaghirsene. Higuain viaggia in doppia cifra dalla stagione 2008-2009, è stato vice campione del mondo con l’Argentina a Rio e attore non protagonista in Russia. Ha preso parte anche ai Mondiali del 2010, in Sudafrica. Il ct che lo fece debuttare? Un «certo» Maradona.

Al Real la concorrenza, feroce, lo aiutò a crescere: Raul, Van Nistelrooy, Benzema, lo stesso Cristiano. A Napoli lo volle Benitez. Poi Sarri, poi Allegri. Higuain è un campione, non un fuoriclasse. Sarri ne fece la chiesa al centro del villaggio, Allegri gli allargò il villaggio. E, con due scudetti, l’albo d’oro.

Il Milan sembrava la rampa ideale: gli si chiedeva «solo» la zona Champions, mica la luna. Noi della stampa scrivemmo che, al Diavolo, mancava proprio «un» Higuain. Sei gol e un declino improvviso, isterico. Gattuso gli aveva messo a disposizione Suso e Calhanoglu. Il 4-3-3 aveva qualcosa di Napoli, e di quel Napoli: troppo poco, evidentemente. Anche per via degli infortuni: Biglia, il Jorginho che ritroverà a Londra, e Bonaventura su tutti.

Resta di proprietà della Juventus, quasi un capriccio del destino. Al suo posto gli esperti annunciano l’avvento di Piatek, il polacco che Preziosi ha comprato a 4 milioni e si accinge a rivendere a 40. Già 13 reti e la postura del pistolero, che mima a ogni bersaglio. Senza il mercato di gennaio, il Genoa sarebbe ciclicamente da Europa League.

Piatek ha 23 anni e la faccia tosta. Non si discute la stoffa: si discute, se mai, il salto da una sartoria storica a un’altra che, per quanto in difficoltà, ha fatto l’Europa. E poi San Siro è sempre San Siro. Da soluzione, il Pipita era diventato, e si sentiva, un problema. Se me lo avessero detto ad agosto, non ci avrei creduto. Scorgete, al di là della fragilità caratteriale, altre cause?