Secondo ESPN, il Chelsea avrebbe aperto i contatti per arrivare al'attaccante Dries Mertens (in scadenza a giugno) già da gennaio, con Olivier Giroud ai margini e Michy Batshuay che non convince come partner di Tammy Abraham. Il Napoli, in questo senso, avrebbe chiesto 47 milioni di euro. Una cifra che, però, ha frenato la trattativa. I Blues, infatti, per l'indennizzo, sarebbero disposti a spingersi non oltre i 10 milioni di euro più bonus. L'attaccante belga, lanciato come prima punta da Maurizio Sarri, si appresta dunque a lasciare Castel Volturno e il San Paolo dopo la bellezza di 7 stagioni.

Le trattative in entrata: Petagna (per giugno) e Rodriguez (subito)

Stato avanzato della trattativa tra Napoli e SPAL per il passaggio alla corte di mister Rino Gattuso dell'attaccante Andrea Petagna. Il trasferimento si concretizzerà a giugno e al club ferrarese andranno 17 milioni più bonus.

Petagna a segno su rigore in SPAL-BolognaGetty Images

In difesa, invece, 1uasi certo del trasferimento al Fenerbahçe (in Turchia), il terzino sinistro del Milan Ricardo Rodriguez sembrerebbe invece ancora destinato a un futuro prossimo in Serie A. Il club partenopeo, infatti, lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il club rossonero, invero, preferirebbe un obbligo di riscatto. Le due società starebbero ragionando sulla trattativa. Lo svizzero, lo ricordiamo, non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Torino, vinta 4-2 dai rossoneri ai tempi supplementari.

Atalanta-Milan, Serie A 2019-2020: Ricardo Rodriguez (Milan) (Imago)Imago