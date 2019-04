Bologna-Sampdoria 3-0 (aut. Tonelli 55', Pulgar 69', Orsolini 83')

Prestazione incontenibile del Bologna, che al "Dall'Ara" dilaga contro una Sampdoria irriconoscibile pensando al derby. Dopo un gol spettacolare annullato a Dzemaili nel primo tempo, succede tutto nel secondo tempo. Al 55' autorete di Tonelli su punizione di Pulgar, con la palla che sbatte sulla traversa e poi sul ginocchio di Tonelli. Al 69' la gioia è tutta del centrocampista cileno, che insacca su punizione defilata con un destro a giro spettacolare. Nel finale, una sforbiciata di Orsolini con traiettoria non irresistibile, inganna un inguardabile Audero per il 3-0 finale. Il Bologna, ora, si prepara al match-point con l'Empoli per prenotare la salvezza.

Live - Report - Pagelle

Bologna-Sampdoria 2019LaPresse

Genoa - Torino 0-1 (Ansaldi 58')

È ancora una volta un gol dell'ex a fermare il Genoa che viene punito dal guizzo di Ansaldi, come accaduto contro il Parma (a segno l'ex Kucka) o contro il Milan (a segno l'ex Suso). La squadra di Prandelli resta impelagata nella lotta per non retrocedere, con cinque punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo mentre il Torino resta in 'zona Europa' con soli tre punti di svantaggio sul quarto posto. Il calendario è ostico, ma la squadra di Mazzarri continua a sognare. Decide, come detto, Ansaldi e il solito Sirigu che compie due super interventi nel match del Ferraris.

Live - Report - Pagelle

Izzo, Sanabria - Genoa-Torino - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Cagliari-Frosinone 1-0 (Joao Pedro rig. 27')

Il Cagliari conferma il suo buon campionato casalingo e condanna – in attesa della matematica – il Frosinone. Alla Sardegna Arena infatti un rigore di Joao Pedro regala i 3 punti ai già tranquilli isolani, lasciando i ciociari una salvezza ora praticamente impossibile. Con 10 punti da recuperare alla quart’ultima sui 15 ancora disponibili, al Frosinone servirebbe qualcosa di simile a un miracolo. Un’idea di fondo che sarebbe dovuta partite proprio oggi, ma che ha visto la squadra di Baroni sotto nel palleggio nel primo tempo e poco concreta nella seppur migliore ripresa.

Live - Report - Pagelle

Klavan e Ciofani - Cagliari-Frosinone 2019LaPresse

Lazio-Chievo 1-2 (Caicedo 67'; Vignato 49', Hetemaj 50')

Harakiri della Lazio che all'Olimpico perde 2-1 contro il già retrocesso Chievo, non approfitta del pareggio del Milan a Parma e scivola a -4 dal quarto posto. Primo tempo su ritmi bassi. Ad animarlo ci pensa Milinkovic-Savic che al 34' si fa espellere per un plateale fallo di reazione su Stepinski. A inizio ripresa il Chievo piazza un terribile uno-due tra il 49' e il 51' con Vignato (al primo gol in A) e Hetemaj. Rabbiosa la reazione dei biancocelesti che al 67' accorciano le distanze con Caicedo. Assedio finale, clamoroso palo di Correa al 91' ma il Chievo si difende con i denti e strappa un successo impronosticabile alla vigilia.

Live - Report - Pagelle

Emanuel Vignato - Lazio-Chievo 2019LaPresse

Empoli-SPAL 2-4 (Caputo 22', Traore 47'; Petagna rig. 38' e 61', Floccari 44', Antenucci 89')

Una Spal agguerrita passa al Castellani contro l'Empoli, trascinata da Petagna e da Floccari, il primo autore di due gol il secondo di un gol e un assist; inutili le reti di Caputo e Traore per i padroni di casa che cadono contro un avversario determinato a raccogliere i punti che di fatto ne determinano la salvezza. Nel finale arrotonda Antenucci con un gran gol in solitaria.

Live - Report - Pagelle

Gol di Petagna - Empoli-SPALGetty Images

Udinese-Sassuolo 1-1 (Aut. Lirola 80'; Sensi 31')

L’Udinese racciuffa nel finale il Sassuolo grazie all’autorete di Lirola dopo che i neroverdi si erano portati in vantaggio in virtù del gol di Stefano Sensi in un primo tempo a forti tinte emiliane. Complice la sconfitta dell’Empoli contro la SPAL i friulani si portano a +4 sulla zona retrocessione; prezioso punticino in trasferta per il Sassuolo di De Zerbi.

Live - Report - Pagelle

Udinese-Sassuolo - Gol di SensiLaPresse