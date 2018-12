Il comunicato dell’Inter: "Milano è accoglienza e inclusione, chi non lo accetta non è uno di noi”

Dopo che per tutta la giornata i giocatori dell’Inter, attraverso i propri account social, hanno ribadito il loro no al razzismo, schierandosi al fianco di Kalidou Koulibaly – bersagliato dai buu razzisti per quasi tutta la partita - anche la società con un duro comunicato stampa, si dissocia da quanto avvenuto nel corso di Inter-Napoli e prende una posizione sulle successive sanzioni del giudice sportivo, rimarcando il proprio no al razzismo.

Il comunicato

" In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A, il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni. Ci impegniamo nel territorio facendoci portavoce di questi valori che sono da sempre un vanto per il nostro club. L’Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l’obiettivo di restituire loro il diritto al gioco in contesti delicati, attività la cui importanza è stata riconosciuta anche dall'ONU. Da quando una notte di 110 anni fa i nostri fondatori hanno messo la firma su quello che sarebbe stato il nostro percorso, noi abbiamo detto no ad ogni forma discriminazione. Per questo ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi. "