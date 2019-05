Il futuro del Milan: Gattuso ha fatto il suo, adesso tocca alla proprietà

Sono state le ultime righe di una storia tesa, soprattutto a San Siro. Il pareggio di Fiorentina-Genoa era nell’aria (e nelle aree). La riscossa di Andreazzoli avrebbe meritato ben altro. Ma questo è il calcio.

Resta così fuori, dall’Europa che conta, il Milan. Ha vinto a Ferrara, non gli è bastato. Nella mia griglia estiva figurava al quinto posto, e quinto è arrivato. Dunque, ha fatto il suo. Non si potevano chiedere imprese o miracoli a Gattuso, anche se il ritmo-lumaca del gruppo aveva scomodato appetiti fin troppo arditi. Quattro vittorie consecutive non sono state sufficienti a temperare le scorie del dopo derby, pagato in maniera salata.

Il mercato estivo (Higuain, specialmente) ha dato meno del previsto. Il mercato invernale (Piatek. Paquetà), di più. Fate la media e avrete la classifica del Diavolo. Una squadra discontinua, nelle geometrie e nell’anima, subito bocciata in Europa, con troppi infortuni in autunno e troppo far west nello spogliatoio. E adesso? Resta in piedi la minaccia del Financial fair play: in caso di squalifica dell’Uefa, al Milan subentrerebbe il Toro; se viceversa si ritirasse, per «sanare» la situazione e ripartire da zero, rimarremmo con le romane e stop.

L’Inter ha scelto di chi essere (Suning, Marotta, Conte), il Milan deve ancora farlo. Il fondo Elliott, d’accordo. Fondamentale sarà la chiarezza operativa, e la chiarezza non può che venire dall’alto, dall’asse Usa-Gazidis. La bussola tecnico-manageriale dovrebbe essere affidata a Campos, direttore sportivo del Lilla. Si parla di Leonardo dimissionario e Maldini in bilico. Per tacere dell’allenatore: Gattuso, Di Francesco o Simone Inzaghi.

Bisogna poi difendere le "colonne" dalle tentazioni: Donnarumma e Romagnoli, Suso e Piatek. Si legge, inoltre, della volontà di tenere bassa l’età media, progetto che il mancato accesso alla Champions potrebbe consolidare. A patto di avere pazienza.

Serve almeno un elemento di qualità per reparto. Di qualità e di personalità. E, ripeto, un linguaggio netto, diretto con i tifosi, In caso contrario si rischia di rimbalzare fra i Fassone e i Mirabelli, i Leonardo e i Maldini, tutti «ministri senza portafoglio». Rispetto a un maggio fa, il primo anno completo di Gattuso (che confermerei) ha prodotto un piccolo passo avanti: da sesti a quinti e quattro punti in più (da 64 a 68). Sono briciole, se si pensa al grande Milan che, non più tardi del 24 maggio, ha celebrato il trentennale del 4-0 alla Steaua. E’ abbastanza, invece, se analizziamo con serenità e realismo il rapporto rosa-risultati e il piazzamento finale.

Il campo costituisce, da sempre, l’aspetto che più seduce gli appassionati. Non i bilanci. Non le plusvalenze. Il nuovo Milan nasce fra Uefa e proprietà, lontano dai sentimenti.

Concordate? E come lo immaginate il futuro del Milan?