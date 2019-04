Il Genoa conferma la fiducia a Prandelli: si va avanti con lui

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Genoa non ha festeggiato la Pasqua e c'è stato un vertice societario con la dirigenza e Cesare Prandelli. Dopo gli ultimi risultati, la panchina del tecnico aveva cominciato a traballare e le ultime ore avevano fatto trapelare la voce di un possibile esonero del tecnico di Orzinuovi.

A quanto pare, invece, l'allarme è rientrato e società e allenatore andranno avanti insieme, nonostante 7 gare nelle ultime 9 senza segnare e soltanto 2 vittorie in 10 partite. Nel frattempo si erano anche già fatti i nomi dei possibili sostituti, ma non si era lavorato molto con la fantasia: i due allenatori inclusi nella lista erano i già esonerati Ballardini e Juric, anche se con Ballardini i rapporti non sono propriamente idilliaci.

Per ora, dunque, si va avanti così. E se Prandelli era "deluso e arrabbiato" al termine della partita, almeno su questo fronte può stare più sereno.