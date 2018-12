Il giudice sportivo punisce l’Inter, 2 gare a porte chiuse. Due giornate a Koulibaly e Insigne

Mano pesante del Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che a seguito degli ululati razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly uditi durante Inter-Napoli, match valido per la 18esima giornata di campionato, ha inflitto all'Inter (in qualità di società ospitante) la sanzione di 2 partite da disputare a porte chiuse. Sono 3 invece i turni di stop per il settore denominato Curva Nord (il 2° anello verde del Meazza) che sarà primo di spettatori per 3 giornate.

La motivazione del Giudice sportivo

" Per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato (2° anello verde, ndr) e percepiti anche in tutto l'impianto; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly "

Le aggravanti della reiterazione e della matrice razziale

Nel dispositivo firmato dal Giudice sportivo si fa riferimento alle sanzioni previste dagli articoli 11 comma 3 e 12 comma 3 del Codice di giustizia sportiva, tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell'impianto. Si precisa inoltre che, considerata la gravità dei fatti, non sussistono i presupposti per applicare la sospensione di cui all'articolo 16 comma 2 bis quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Napoli senza Koulibaly e Insigne per 2 giornate. Multato Allegri

Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente legato al campo e sempre relativamente a Inter-Napoli, il Giudice sportivo ha squalificato per due giornate sia Koulibaly che Insigne: il difensore, diffidato e ammonito per un fallo su Politano nei minuti finali della gara, è stato sanzionato con un'ulteriore giornata di stop per avere "rivolto al Direttore di gara un ironico applauso". L'attaccante per "avere rivolto al 48' del secondo tempo un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano". Multa di 10mila euro per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Empoli-Inter: sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti

L'Empoli FC comunica che, a seguito della riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stata sospesa la vendita dei tagliandi del settore ospiti e della tribuna laterale sud dello stadio Carlo Castellani per la gara Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle 15.

Gli altri giocatori squalificati

Due giornate:

Krunic (Empoli).

Una giornata:

Bentancur (Juventus), Vitor Hugo e Gerson (Fiorentina), Andersen (Sampdoria), Brozovic (Inter), De Paul (Udinese), Di Lorenzo (Empoli), Ferrari (Sassuolo).