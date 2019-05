Mano pesante del Giudice sportivo che ha punito con 3 giornate di squalifica Lucas Paquetà, il centrocampista del Milan che era stato espulso al 74' di Milan-Bologna dall'arbitro Di Bello. Nel comunicato ufficiale si legge che la decisione è dovuta al comportamento del brasiliano, reo di avere "colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui al fine di allontanarlo". Per Paquetà la stagione può quindi considerarsi già conclusa: il giocatore dovrà infatti saltare le ultime 3 partite di campionato che vedranno i rossoneri di Gattuso impegnati contro Fiorentina, Frosinone e Spal. Una perdita senza dubbio importante in un reparto, il centrocampo, che rischia di essere ridotto ai minimi termini tra infortuni, squalifiche e altro (vedi il caso Bakayoko). Il finale burrascoso di Milan-Bologna ha lasciato in eredità altre due squalifiche, stavolta nelle file della formazione emiliana: il Giudice ha punito con 2 turni di stop Dijks e con una giornata di squalifica Sansone.

Seguono aggiornamenti.