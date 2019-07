Da Milano a... Milano? Un anno dopo l'addio all'Inter all'interno dello scambio con Radja Nainggolan, c'è chi ha provato a riportare Nicolò Zaniolo all'ombra del Duomo: il Milan, che ha tentato di inserire il nome del talentuoso mancino nella trattativa Suso. Senza successo, però.

La Roma chiude la porta per Zaniolo

Il retroscena di mercato è stato raccontato da 'Sky'. Tutto parte dall'interesse ormai conclamato della Roma per Suso, considerato tassello ideale nello schema di Paulo Fonseca. Il Milan non ha chiuso le porte alla cessione dello spagnolo, sparando però alto: quasi 40 milioni, ovvero una cifra che si avvicina alla sua clausola rescissoria. Con in aggiunta, appunto, l'inserimento nell'operazione di Zaniolo. Tentativo andato a vuoto, perché i giallorossi non hanno alcuna intenzione di privarsi immediatamente dell'ex nerazzurro, nonostante voci e interessamenti vari dall'Italia (Juventus) e dall'estero (Tottenham).

Cengiz Under, Roma, Serie A 2018-19LaPresse

Anche Ünder e Schick nelle mire del Milan

Suso con la maglia della Roma è in ogni caso uno scenario tutt'altro che irreale, anche a causa della sua difficile collocazione nel nuovo 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Il Milan e i giallorossi stanno cercando la formula giusta, con i nomi giusti da inserire nell'operazione. E se Zaniolo è incedibile, diverso potrebbe essere il discorso riguardante altri due elementi della rosa romanista: Cengiz Ünder e Patrik Schick. Entrambi interessano al Milan e, in questo caso, la strada potrebbe essere meno ardua da percorrere. I rossoneri sono intenzionati a provarci.