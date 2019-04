Il Milan conferma Gattuso: avanti insieme fino a fine stagione, niente ritiro

La notte porta consiglio e anche la conferma di Gennaro Gattuso, almeno fino al termine della stagione in corso. Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis hanno vagliato le varie opzioni e deciso che "Rino" resta sulla panchina dei rossoneri per le restanti quattro partite di campionato.

Si è deciso quindi di evitare gli stravolgimenti che i quotidiani in edicola oggi già paventavano, con la doppia opzione per l'avvicendamento alla guida del Diavolo: o Federico Giunti, l'attuale allenatore della Primavera, o lo stesso Leonardo che ha già vissuto un'avventura in panchina. Evidentemente la strada che si è scelta è quella della continuità, nonostante i segnali dall'interno dello spogliatoio non siano esattamente rosei.

Già nel pre-partita di Torino-Milan Gattuso aveva fatto capire che qualcosa all'interno della squadra - definita "senz'anima" - si è rotto, sensazione confermata dopo lo 0-2 rimediato contro i granata.

Scaroni: "Senza Champions ci sarebbe un impatto economico evidente e immediato"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio Uno, parlando della situazione societaria del Milan.

" Cosa succederebbe senza la Champions? Ci sarebbe sicuramente un impatto economico evidente e immediato, poi sarebbe un tema che allontanerebbe un po' il rimettere il Milan dove noi vogliamo riportarlo. Devo dire però che il nostro è un progetto a medio-lungo termine, l'ingresso in Champions non era nel nostro budget di questa stagione, quindi qualificarsi alla Champions sarebbe stata una sorpresa positiva. Poi ovvio che ci avevamo fatto la bocca e ora siamo delusi, ma continueremo a lottare per provare a raggiungere questo obiettivo. "

Il cammino del Milan nelle ultime settimane

Seedorf: "Esonerare Gattuso? Non serve"

" Esonerare Gattuso? Non credo si debba mandar via un allenatore se non in casi estremi. La storia ci dice che il più delle volte non cambia nulla; per la tranquillità del Milan spero non succeda anche perché Gattuso non se lo merita per quanto fatto "

Niente ritiro

Una faccia a faccia di circa un'ora per fare il punto della situazione all'indomani della sconfitta contro il Torino. È quello andato in scena a Casa Milan fra l'allenatore Rino Gattuso e la dirigenza al completo con l'ad Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini. Come mostrato dalle immagini di Sky Sport, Gattuso è entrato poco prima delle 15 per uscire in auto e mentre era al telefono poco dopo le 16. Subito dopo Gattuso, sempre in auto, è uscito anche Maldini. Si va avanti con Gattuso e non ci sarà nessun ritiro per la squadra rossonera prima della sfida casalinga contro il Bologna.