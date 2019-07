Il Milan deve fare cassa: Suso e Kessie in uscita, Donnarumma per ora no

Fatti gli acquisti di Krunic, Bennacer e Theo Hernandez, il Milan deve pensare a sfoltire la rosa e anche ad incassare qualche soldo, benchè non ci sia più la spada di Damocle della Uefa (il bilancio andrà comunque sistemato). Tanti sono i giocatori in vetrina: da Kessie a Suso, da Andrè Silva a Cutrone, da Laxalt a Biglia, fino a Borini e Castillejo. Incedibili Romagnoli, Piatek e Paquetà, da capire la posizione del club su Gigio Donnarumma.

Il portiere classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2021 e per ora non ha richieste vere: il Paris Saint Germain aveva offerto 30 milioni più il cartellino di Areola ma i rossoneri hanno detto no perchè vogliono solo 50 milioni cash, almeno, e perchè hanno già gli eventuali sostituti in casa ovvero Reina e Plizzari. Quindi, o arriva una proposta importante, oppure Donnarumma resterà al suo posto, anche perchè il ragazzo sta bene in Italia e non vorrebbe andare via.

Piuttosto che Gigio, il Milan cederebbe Suso, che al momento fatica a trovare un posto nel 4-3-1-2 di Giampaolo, o Kessie, visti gli arrivi di Krunic e Bennacer. Anche a sinistra ci sarà una partenza dato che al momento sono in tre con l'arrivo di Hernandez: Laxalt piace a Zenit e Atalanta ma anche Rodriguez potrebbe partire date le richieste dalla Bundesliga. Per quanto riguarda Biglia, l'argentino piace a tre quarti di Serie A ma ha un ingaggio troppo elevato: il Milan ha provato a inserirlo nell'affare Veretout ma per ora la trattativa non decolla. Castillejo piace a Valencia e Villarreal, Andrè Silva e Borini hanno mercato in Premier League, ma non sarà facile piazzarli: il portoghese viene valutato almeno 30 milioni di euro, Wolverhampton e Southampton per ora non hanno fatto mosse concrete, il Monaco invece lo prenderebbe solo in prestito.