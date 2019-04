Il Milan difende Kessie e Bakayoko: "Acerbi? Nessuna finalità di scherno"

" Nessuna finalità di scherno, né intenti aggressivi o anti-sportivi "

Il Milan difende, in una nota sul sito ufficiale, i suoi giocatori Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko in merito ai fatti successivi all'incontro di ieri sera contro la Lazio. Il Milan chiarisce di voler ricostruire i fatti "ed esprimere qualche precisazione. I giocatori rossoneri, a fine partita, si sono recati sotto la curva Sud dello stadio di San Siro per salutare il pubblico. È consuetudine si avvicinino agli spalti per un ringraziamento finale". "Ieri sera - spiega il club - Tiémoué Bakayoko ha raggiunto i compagni sotto gli spalti con la maglia di Francesco Acerbi, avendo poco prima sportivamente effettuato lo scambio di casacche e l'ha mostrata per pochi secondi (insieme a Franck Kessie) al pubblico nel solo intento - assicura il club rossonero - di celebrare una vittoria importante senza finalità di scherno, né intenti aggressivi o anti-sportivi: un'innocente, ingenua risposta allo scambio amichevole di tweets con Acerbi nei giorni che avevano preceduto la gara".

"Lo dimostra - sottolinea il Milan - la dinamica di quanto avvenuto, le espressioni dei giocatori, la totale assenza di fischi o di altri elementi negativi. A conferma di ciò - continua la nota - nel constatare che questo episodio, davvero innocente, avesse poi generato il dispiacere personale di Francesco Acerbi (collega che tutti i giocatori del Milan rispettano) sia Tiémoué che Franck si sono pubblicamente scusati con lui". "E come gesto innocente lo ha del resto, lucidamente, interpretato anche lo stesso direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, che a fine gara - ricorda ancora il Milan - ha dichiarato che si è trattato di uno 'sfottò che fa parte di una partita accesa, non dobbiamo dargli grande importanza'". "Il Milan - si legge in conclusione - è fondato su valori come rispetto (in campo e fuori) equità, inclusione: Tiémoué e Franck conoscono, condividono ed esprimono quei valori tutti i giorni".