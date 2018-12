Il Milan non esce dalla crisi: a Frosinone finisce 0-0

Il Milan non esce dal tunnel. Nell'anticipo del boxing day, i rossoneri restano a bocca asciutta al Benito Stirpe di Frosinone, rimediando uno 0-0 che vuol dire quinta partita di fila senza vittorie. Un match non esaltante quello dei rossoneri, molto discontinui e con poche idee nella zona calda del campo. La squadra di Gattuso ha costruito le sue occasioni migliori all'alba e al tramonto del match, ma la scarsa mira di Cutrone e Higuain sono state decisive in negativo. Generoso e meritevole il Frosinone di Baroni, che nel finale ha "rischiato" di fare il colpaccio con Ciano, stoppato nel recupero da Donnarumma.

La cronaca del match

Nel Milan non c’è Suso e nel tridente di Gattuso trova spazio Castillejo. I rossoneri partono di buon piglio e al terzo giro di lancette Cutrone va a un passo dal gol: bel cross dalla destra di Calabria e deviazione da pochi passi del numero 63, che non trova la porta. Il Frosinone fatica ad uscire dalla sua metacampo e Castillejo confeziona due occasioni in pochi minuti. Prima colpisce il palo con un rasoterra su suggerimento di Higuain, poi impegna Sportiello con un bel mancino. Ma il Frosinone prende coraggio e alla mezz’ora ci vogliono i guantoni di Donnarumma per dire di no all’ottimo destro di Ghiglione. Il Milan ora sbanda e viene graziato da Beghetto, impreciso col tiro da ottima posizione dopo il mancato intervento di Calabria. E poco più tardi il Frosinone va addirittura avanti, con Ciano che fa 1-0 dall’area piccola su cross di Beghetto. L’arbitro Guida, però, annulla dopo aver consultato il Var per un fallo su Calhanoglu a inizio azione e si va all’intervallo a reti bianche.

Si riparte con un Frosinone aggressivo e un Milan che fatica a creare dalla trequarti in poi. E quando Cutrone suggerisce per Higuain, il Pipita svirgola malamente la conclusione. I padroni di casa si difendono bene, ma non rinunciano a qualche sortita offensiva. Ancora Ghiglione, il migliore, prende palla e scarica il tiro dai 20 metri, costringendo al gran tuffo Donnarumma. Dopo la girandola dei cambi il Milan si riversa in avanti. Prima ci prova Kessiè, calciando a lato dal limite. Poi è clamoroso l'errore di Higuain, che spara alle stelle da pochi passi. Il Milan è riversato in avanti e nel recupero rischia la beffa, con Donnarumma che salva sul mancino di Ciano. Non c'è più tempo. Festeggiano i padroni di casa, mentre in casa Milan è notte fonda.

La statistica

4 - Le partite consecutive in Serie A senza segnare per il Milan. Non succedeva dal 1984.

Il migliore

Paolo GHIGLIONE – Grande personalità, impegna Donnarumma per due volte con conclusioni pregevoli. Si inserisce, crossa, corre e picchia quando deve. Niente male per essere alla prima da titolare in Serie A.

Il peggiore

Gonzalo HIGUAIN - Vero, i compagni lo coinvolgono poco e lui è spesso costretto ad abbassarsi. Ma uno della sua caratura non può risultare impalpabile per buona parte del match nelle azioni d'attacco rossonere. E se quando ha il pallone buono lo spara in curva...

Il tabellino

Frosinone-Milan 0-0

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo (76’ Salamon), Krajnc; Ghiglione (74’ Zampano), Chibsah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Pinamonti (80’ Ciofani). All. Baroni

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (74’ Conti), Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo (74’ Laxalt), Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Marcatori: -

Ammoniti: Ghiglione, Donnarumma, Crisetig