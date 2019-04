Adesso sì, la strada verso la Champions League è tornata a farsi durissima. E non potrebbe essere altrimenti dopo due sconfitte e un pareggio, col totale di un punticino racimolato negli ultimi 9. Dopo aver perso contro Inter e Sampdoria, il Milan non batte nemmeno l'Udinese, rinvigorita dal ritorno in panchina di Tudor e capace di strappare un 1-1 che, evidentemente, sa molto di vittoria. Un pari meritato, peraltro, perché i pericolanti bianconeri se la giocano alla pari per tutto il match, tenendo bene il campo e affondando il colpo nella ripresa dopo l'ingresso in campo di Okaka. Mentre i rossoneri confermano l'involuzione delle ultime uscite, non approfittando del vantaggio di Piatek e traendo beneficio solo parziale dall'affiancamento di Cutrone al bomber polacco. La corsa al quarto posto, ora, è un guazzabuglio vero e proprio. E per Gattuso le notizie negative non finiscono qui, perché nel primo tempo sono costretti a uscire sia Donnarumma (guaio muscolare) che Paquetá (distorsione a una caviglia). Entrambi, a 4 giorni dal big match contro la Juventus, sono da considerarsi già in dubbio.

La cronaca della partita

Donnarumma ancora protagonista nei primi minuti, stavolta non per una papera ma per un infortunio muscolare: quello che all'11' lo costringe a lasciare i pali a Reina. Il Milan non sfonda, ben contenuto da un'Udinese attentissima, e per una ventina di minuti si vede solo per un paio di mezze occasioni per Cutrone. A svegliare i rossoneri è Paquetá: botta da fuori al 22' e palla poco distante dall'incrocio. Pochi minuti e Cutrone sfiora l'1-0 con una girata acrobatica ravvicinata respinta da Musso. A pochi minuti dall'intervallo, anche Paquetá deve alzare bandiera bianca per problemi a una caviglia: dentro Castillejo. Ma al 45' arriva il gol di Piatek: Musso fa quel che può sulla zampata al volo del polacco, ma cede sul successivo colpo di testa.

Piatek, Cutrone - Milan-Udinese - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa Tudor inserisce Okaka, ed è una mossa che si rivelerà decisiva. Perché l'ex doriano porta maggior peso offensivo all'Udinese, che pian piano inizia a spaventare il Milan e al 65' pareggia con un incredibile contropiede: Fofana serve Lasagna, che davanti a Reina non sbaglia. In confusione, i rossoneri rischiano per due volte di andar sotto: De Maio manca l'1-2 di testa e lo stesso Lasagna non trova la porta a tu per tu con Reina. Negli ultimi 10 minuti il Milan si getta in avanti, ma riesce solo a creare una mezza palla gol con Castillejo (sicuro Musso sul suo sinistro centrale). Anzi, nel recupero è l'Udinese a sfiorare il colpaccio: Çalhanoglu prima si fa anticipare da De Paul, poi recupera miracolosamente sull'argentino. Finisce 1-1 tra i fischi.

La statistica chiave

L'impronosticabilità del pareggio rimediato dall'Udinese sta nelle precedenti trasferte dei friulani, che lontano dalla Dacia Arena avevano perso per 4 volte di fila, subendo 4 reti in 3 di questi ko (contro Sampdoria, Udinese e Napoli).

Il tweet

Il migliore in campo

De Paul. In formissima sia quando porta palla che quando rincorre gli avversari. Da mezzala, non il suo ruolo ideale, fa sentire la propria presenza e nel finale sfiora il colpaccio.

Il peggiore in campo

Biglia. Ha poco spazio per ragionare e per giocare in verticale e il gioco del Milan, inevitabilmente, ne risente. Lento, svagato, poco lucido, spesso costretto a tornare all'indietro. Male.

La dichiarazione

Gennaro Gattuso: "Facile parlare di schemi, li stiamo provando tutti, ma questo è un momento così. Fisicamente abbiamo fatto poco, vedevo i ragazzi molli dopo il vantaggio. Abbiamo giocato col freno a mano tirato".

Il tabellino

Milan (4-3-1-2): Donnarumma (12' Reina); Abate (68' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Çalhanoglu; Paquetá (41' Castillejo); Cutrone, Piatek. All. Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, De Maio, Samir (46' Wilmot); Ter Avest (55' Okaka), Fofana, Behrami (76' Mandragora), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Arbitro: Luca Banti di Livorno

Gol: 44' Piatek (M), 65' Lasagna (U)

Ammoniti: -

Note: -