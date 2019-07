Il Milan più «difficile»: non bisogna illudersi, non bisogna rassegnarsi

C’è un popolo che fatica a orientarsi, è la gente del Milan. Diego Abatantuono, ultrà sanguigno, ha detto di non voler tifare per una banca. Poi si è corretto: e ha mandato tutti, di cuore, al Diavolo. Traduzione: forza Milan ma, in fondo e dal fondo (Elliott), vorrei percepire più passione.

La società più internazionale d’Italia, quinta nell’ultimo campionato e auto-esclusasi dall’Europa League per mondare i peccati delle precedenti gestioni, è sempre lì, sotto la spada del Financial Fair Play. Gli 80 milioni spesi a gennaio fra Paquetà e Piatek obbligano a muoversi con accortezza. Certo, uno pensa alle sponsorizzazioni gonfiate di altri club, il Paris Saint-Germain su tutti, e qualche cattivo pensiero, relativo ai troppi pesi e alle troppe misure, gli viene. Ma qui è Nyon e qui bisogna saltare.

Non c’è più Leonardo, non c’è più Gattuso. Boban ha affiancato Maldini, Giampaolo avvicendato Ringhio, non del tutto convinto dei piani societari e «colpevole» di aver fatto e dato un massimo che tale, evidentemente, non è stato ritenuto.

Sono arrivati un terzino, Theo Hernandez, e un simil-regista, Krunic. Cognomi, non nomi. Da Siviglia è tornato André Silva, lui sì un nome (dal rendimento ondivago, però). Servono plusvalenze, ho letto di Cutrone e/o Donnarumma come possibili sacrifici per placare l’Uefa e rafforzare comunque l’organico. Si parla di Torreira e Schick, esplosi alla Sampdoria proprio con Giampaolo, di Perin, di Veretout. E di Dani Ceballos: ha appena vinto l’Europeo under 21 con la Spagna e nel Real di Zidane è un po’ chiuso. Da prendere al volo: sempre che si possa ragionare (e lavorare) sulla formula e sul prezzo.

L’ultimo Berlusconi, quando decise che il carnevale era finito, finanziò la quaresima con la vendita di Ibra e Thiago Silva. Aveva vinto tanto, e molto gli fu perdonato. Dalla rosa attuale, per un motivo o per l’altro, usciranno Abate, Bertolacci, José Mauri, Montolivo (già uscito da una vita), Bakayoko, Gustavo Gomez, Simic, Zapata. E poi c’è sempre Bonaventura, efficace arma tattica che un grave infortunio tolse di mezzo sul più bello. E Caldara.

L'ad del Milan Ivan Gazidis e il dt Paolo MaldiniLaPresse

A maggio, con Juventus e Napoli fuori concorso, il Milan arrivò a un punto dalla coppia Atalanta-Inter e davanti alla Roma di due, al Toro di cinque, alla Lazio di nove. Oggi, nella formazione tipo non ci sarebbero novità (se non Krunic e, forse, Hernandez). Il mercato chiude il 31 agosto e, dunque, campa cavallo. Può essere che, rispetto a Gattuso, Giampaolo faccia giocare meglio la squadra. Potrà concentrarsi solo sul campionato, vantaggio non trascurabile anche se, per la storia del Milan, blasfemo. Premesso ciò, il travaso in classifica non è mica automatico.

Senza scomodare i top player, urge almeno un elemento forte per reparto. Il Milan non può svenarsi. E allora: ingaggi contenuti, parametri zero, giovani, scambi, idee. I programmi a media scadenza non costituiscono reato: a patto che Gazidis, Boban o Maldini escano allo scoperto e lo spieghino. Perché il faire-savoir non è meno prezioso del savoir-faire.

La vostra opinione? I vostri suggerimenti?