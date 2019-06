Il Milan riparte da Giampaolo: ecco perché quella dei rossoneri è una scelta giusta

La decisione del Milan di ripartire da Marco Giampaolo desta inevitabilmente curiosità. Il 51enne tecnico abruzzese si appresta a vivere la sua prima esperienza sulla panchina di una grande squadra e gli interrogativi sul suo conto sono tanti. Saprà dare una fisionomia di gioco precisa alla squadra? Riuscirà a reggere le pressioni di una piazza esigente come Milano? Gli sarà dato tempo per ripartire e costruire? Al di là dei risultati che l'ex tecnico della Sampdoria sarà in grado di centrare, la decisione dei rossoneri di puntare su di lui divide (e non poco) la tifoseria: c'è chi applaude la scelta e chi invece resta prudente, per non dire scettico. Di seguito proviamo a spiegare perché la strada scelta del Milan, in attesa del verdetto del campo, è quella giusta.

Un gioco propositivo e mai speculativo

Marco Giampaolo ha fatto della qualità del gioco il tratto distintivo della sua carriera. Riconosciuto dagli addetti ai lavori come un maestro di calcio, nonostante alti e bassi ha lasciato tracce di sé ovunque sia andato. Le squadre di Giampaolo giocano a viso aperto, propongono un calcio poco speculativo senza fare troppo caso alle caratteristiche all'avversario che si trovano di fronte. Un tecnico che ama costruire più che distruggere.

Il ritorno alle 2 punte e l'addio al 4-3-3

L'avvento di Giampaolo segna una svolta a livello tattico in casa Milan. Dopo 5 anni ininterrotti di 4-3-3 (salvo poche e spesso poco convinte soluzioni alternative) i rossoneri torneranno a giocare con il trequartista e le 2 punte, un modulo storicamente molto gradito al club rossonero. Uno schema che, considerata la presenza in rosa di giocatori duttili tatticamente come Calhanoglu e Paquetà e con un mercato solo agli inizi, sembra essere il vestito giusto. Gattuso ha avuto il grande merito di compattare la squadra soprattutto a livello difensivo, ma dalla trequarti in su la manovra del suo Milan è stata sterile e si è affidata troppo alle giocate di Suso. La speranza è che, affiancando stabilmente un compagno di reparto a Piatek (Cutrone o chi per lui) e alzando il tasso tecnico in mezzo al campo i rossoneri riescano a produrre qualcosa di più dei 55 gol messi a segno nell'ultimo campionato.

La voglia di affermarsi nel grande calcio

Allenatore abituato a lavorare in provincia o comunque in squadre di seconda fascia, in un paio di momenti della sua carriera Giampaolo è stato vicinissimo a una big: dieci anni fa, quando era alla guida del Siena, sembrava in procinto di trasferirsi alla Juventus, nell'estate 2016 Galliani aveva individuato in lui l'allenatore giusto dal quale ripartire per aprire un nuovo ciclo al Milan. In entrambi i casi non se ne fece nulla e Giampaolo fu costretto a rimandare l'appuntamento con il grande salto. Al terzo tentativo il tecnico nativo di Bellinzona ha finalmente avuto la sua chance dopo avere atteso pazientemente: sedersi sulla panchina del Milan dà di per sé motivazioni enormi, figuriamoci per uno come lui che di gavetta ne ha fatta davvero tanta. E pazienza se non si presenta a San Siro con un curriculum da urlo: anche Massimiliano Allegri, solo per fare un esempio, quando iniziò la sua avventura in rossonero nel 2010 veniva dalla provincia e non aveva ancora vinto nulla.

Marco Giampaolo sulla panchina della SampdoriaGetty Images

L'allenatore giusto per questo Milan

In un momento storico in cui, sia a livello dirigenziale che tecnico, il Milan sta cambiando pelle per l'ennesima volta negli ultimi anni, Giampaolo appare come l'allenatore giusto nel inserito nel contesto giusto. Sembra, in altri termini, l'architetto ideale cui affidare una squadra che ha delle fondamenta, ma che ha indubbiamente ha bisogno di qualche ritocco: Giampaolo non può certo essere considerato un top manager, ma a questo Milan in questo preciso momento storico serve come il pane un tecnico che punti sul gioco.

La capacità di valorizzare i giocatori

Sono tanti i giocatori che sotto la cura Giampaolo si sono messi in luce e esprimendosi al meglio delle loro potenzialità. È il caso ad esempio di Milan Skriniar e Lucas Torreira che, grazie alle ottime stagioni con la maglia della Sampdoria, hanno spiccato il volo rispettivamente verso Inter e Arsenal. E ancora di Andersen e Praet, finiti nel mirino del Milan e non solo. Fino ad arrivare a Quagliarella, che in 3 stagioni con Giampaolo in panchina ha segnato 57 reti in campionato laureandosi capocannoniere lo scorso anno con 26 gol.