Il Milan saluta Borini: l'agente conferma l'accordo con l'Hellas Verona

Ora è arrivata anche la conferma. Fabio Borini è il primo nome del mercato in uscita del Diavolo. L’ex attaccante del Sunderland lascia il Milan dopo due stagioni e mezzo e firma un contratto di sei mesi con l’Hellas Verona di Juric che condivide l’undicesimo posto in classifica proprio con i rossoneri. Lo ha annunciato su Instagram l’agenzia di procuratori che cura gli interessi del giocatore.

Gli scaligeri battono, dunque, la concorrenza di Genoa, Sampdoria, Fiorentina e Spal che nei giorni scorsi si erano fatte avanti per il 28enne emiliano. Borini è sparito dai radar dopo le prime due giornate di campionato, in cui ha accumulato la miseria di 70 minuti di gioco totale. Da allora solo tanta panchina e qualche infortunio muscolare. L'ormai ex numero 11 milanista lascia Milanello dopo 75 presenze, 8 gol e 6 assist.