Il Milan saluta Suso: è ormai fatta per il trasferimento al Siviglia. La società rossonera si appresta a salutare Suso, atteso nelle prossime ore dal Siviglia. Visite mediche e poi la stipula del contratto: un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions degli andalusi. Si tratta ancora per la cifra di questo riscatto: il trio dirigenziale Massara-Maldini-Boban vuole 25 milioni, il ds ex Roma Monchi, tuttavia, spera in uno sconto. Ad ogni buon conto, la fumata sarà bianca, dato che esiste la volontà di tutte le parti in causa, di chiudere favorevolmente la trattativa.

La delusione di SusoGetty Images

Non solo Suso: per Piatek c'è l'Herta, per Rodriguez il Napoli

Suso, fortemente criticato nella stagione in corso, non sarà l'unico a lasciare Casa Milan. L'attaccante Krzysztof Piatek, si sa, è su piede di partenza da tempo e ha tante squadre che lo stimano. L'ultima è l'Herta Berlino, che però dovrà alzare la propria offerta. Nel frattempo, quasi certo del trasferimento al Fenerbahçe, in Turchia, il terzino sinistro Ricardo Rodriguez sembrerebbe invece ancora destinato a un futuro prossimo in Serie A. Lo vuole il Napoli, infatti, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il club rossonero, invero, preferirebbe un obbligo di riscatto. Le due società stanno ragionando.

Atalanta-Milan, Serie A 2019-2020: Ricardo Rodriguez (Milan) (Imago)Imago

E poi c'è Saelemaekers

In entrata, un talento di grande prospettiva, l'ala destra belga classe 1999 dell'Anderlecht Alexis Saelemaekers. Per lui, il club di Bruxelles ha rifiutato le offerte di Reims e Friburgo, quest'ultima di 7,5 milioni. Per Saelemaekers, nell'attuale Jupiler League, 16 presenze e 2 reti.