Un Pallone d'Oro al Milan. Non accade dal 2007, anno in cui Ricardo Kaká alzava al cielo di San Siro il premio consegnatogli da France Football. Altri tempi. Tanti anni dopo il Diavolo torna a sognare un altro Pallone d'Oro, questa volta in carica, e vede in Luka Modric un lussuoso punto di partenza per tornare ai livelli di un tempo. 12 mesi dopo il tentativo dell'Inter, dunque, sono i rossoneri a tentare il grande colpo.

Quell'incontro con l'agente a Casa Milan

Un paio di giorni fa, a Casa Milan si è visto Vlado Lemic, agente di Modric. Con la dirigenza rossonera l'argomento principale ha riguardato proprio lui, il centrocampista del Real Madrid e della Croazia, considerato il miglior calciatore al mondo dopo aver conquistato l'ennesima Champions League e trascinato la propria nazionale alla finale di Russia 2018. Un tentativo arduo, com'è facile immaginare. Forse impossibile, di certo utopico. Secondo 'Marca', peraltro, nonostante le richieste sul mercato non gli manchino, Modric non sta pensando a un addio al Real, la cui maglia veste ormai dal 2012 tra un trofeo e l'altro. Ma il Milan è intenzionato a provarci e, intanto, ha sondato il terreno.

La speranza: Modric a caccia di nuove motivazioni

Sbaglia chi pensa che il calcio sia solo una questione di soldi. Contano, eccome, anche le motivazioni. Come quelle che avevano spinto Zinedine Zidane a lasciare la panchina del Real Madrid, salvo tornarvi sorprendentemente qualche mese dopo, e convinto Cristiano Ronaldo a sposare la Juventus. Nuova aria, nuovo campionato, nuovi stimoli. Tradotto nel linguaggio aziendale: un nuovo posto di lavoro, chiaramente ben retribuito, dove rimettersi in gioco. Tutto ciò che Modric andava cercando già un anno fa, salvo doversi scontrare con l'inflessibilità di Florentino Perez e rimanere almeno un'altra stagione in Spagna. Allora ci provò l'Inter, oggi è il turno del Milan: altro club con fascino, storia, tifoseria e un palmares da far invidia a chiunque. Un marchio conosciuto nel mondo, un blasone indiscutibile nonostante le troppe vicissitudini recenti. E la simpatia milanista di Modric, che da bambino ammirava quel Boban oggi dirigente rossonero, potrebbe rappresentare un fattore non di poco conto.

Gli ostacoli: dall'ingaggio all'assenza dalle coppe

Al momento, comunque, è una pura e semplice suggestione. Complicatissima da concretizzare, come si diceva. Gli ostacoli sul terreno non mancano, partendo dal Real Madrid, che non ha mai dimostrato veramente di voler privarsi di un elemento chiave come Modric e lo ha trattenuto anche nel 2018, ai tempi dei tentativi dell'Inter. L'ingaggio del centrocampista croato, che col Real ha ancora due anni di contratto, è poi l'altro elemento che annacqua la fattibilità dell'operazione: 10 milioni netti l'anno, ma si superano i 12 contando anche i bonus. Uno stipendio evidentemente fuori portata per chiunque o quasi. E il Milan non fa eccezione. Terzo ostacolo, ma non meno importante degli altri, la questione coppe. L'ennesima mancata qualificazione alla Champions e l'esclusione dall'Europa League, sommate ai ribaltoni tecnico-dirigenziali delle scorse settimane, non giovano certo all'immagine del club rossonero fuori dai nostri confini. In sostanza: a 34 anni, con l'ultimo tratto della carriera davanti a sé, Modric accetterebbe di lottare "solo" per lo scudetto e per la Coppa Italia, rinunciando al fascino ineguagliabile delle notti di Champions?

Modric col Real MadridGetty Images

La nostra opinione: Modric non andrà al Milan

Modric sì o Modric no, dunque? Il Milan può davvero permettersi di sognare il colpo da novanta? A tal proposito, abbiamo chiesto un'opinione ai nostri colleghi di Eurosport Spagna e in particolare al giornalista José Luis Prados, che ha provato a spiegarci la vicenda dal suo punto di vista. Chiaramente e senza troppi giri di parole, aspettando di conoscere gli eventi delle prossime settimane.

" La nostra opinione è che sia più di un rumor, ma onestamente pensiamo che Modric non lascerà il Real Madrid per andare al Milan. Nella prossima stagione, nuovamente con Zidane in panchina, Luka proverà a recuperare la sua forma migliore e a guadagnarsi un buon contratto con un'altra squadra, avendo altri due anni di contratto con il Real "

In sostanza, il tentativo del Milan per Modric appare destinato a concludersi con un nulla di fatto, soprattutto per i motivi già elencati. Costo eccessivo dell'operazione, situazione economica ancora delicata del club, assenza dalle coppe: elementi che costringono i rossoneri a remare controvento. Per vantare un altro Pallone d'Oro in rosa, tanti anni dopo quello alzato da Kaká nel 2007, si dovrà attendere ancora un po'.