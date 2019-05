Terza vittoria consecutiva per il Milan ed Europa League aritmeticamente conquistata grazie al 2-0 al Frosinone. Dopo un primo tempo contratto e avaro di emozioni, la gara si accende nella ripresa: Donnarumma, sullo 0-0, para un rigore a Ciano. Poi la zampata di Piatek e la prodezza su punizione di Suso determinano il risultato finale. Rossoneri certi dell'Europa League, si diceva, e ancora in corsa per un posto Champions.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Krzysztof Piatek (Milan) (Getty Images)Getty Images

La cronaca della partita

Primo tempo davvero privo di contenuti interessanti: il Frosinone, già certo del proprio destino, se la gioca in serenità e, attraverso il pressing, mette in difficoltà un Milan contratto dalle "pressioni europee". Al 10', una conclusione a botta sicura di Borini a Bardi battuto, viene murata dalla retroguardia ciociara.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Fabio Borini (Milan), tallonato da Francesco Zampano (Frosinone) (Getty Images)Getty Images

L'unica altra chance degna di nota per i rossoneri, capita alla mezzora, con una conclusione al volo di Bakayoko che sfiora il palo sugli sviluppi di una palla di Çalhanoglu, allontanato dalla difesa ospite. Al 37', bene il Frosinone: su palla persa da Kessié davanti alla propria area, Sammarco calcia di poco fuori bersaglio. Nella ripresa, il Milan apre con una clamorosa occasione di Cutrone, che calcia alto a tu per tu con Bardi dopo un cross dalla destra di Abate rimpallato dalla difesa frusinate, ma ha bisogno dello "schiaffo" per svegliarsi. E questo schiaffo corrisponde al rigore concesso al Frosinone al 49': Abate, dopo un controllo difettoso in area, spinge a terra Paganini. Dal dischetto si presenta Ciano che angola la conclusione, respinta con grande maestria da Donnarumma.

Gesto tecnico sottolineato dal boato di scampato pericolo di San Siro, che carica i rossoneri. Il vantaggio arriva già al 57': sugli sviluppi di un tiro-cross dalla macina di Borini, Piatek - fino a quel momento "silente" - trova la zampata vincente in area piccola dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. E' 1-0.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Krzysztof Piatek porta in vantaggio il Milan al 57' (Getty Images)Getty Images

Il raddoppio, che chiude il match, arriva 9' più tardi: Çalhanoglu guadagna punizione dai 20 metri sulla spinta di Brighenti. Alla battuta si presenta Suso, che con un sinistro a giro che "bacia" la traversa, insacca sotto l'incrocio dei pali. Un gol meraviglioso, oltre che importantissimo.

L'esultanza di Suso, Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Nel finale, c'è ancora tempo per l'emozione della standing ovation tributata ad Abate, alla sua ultima a San Siro con la maglia del Milan, e a un nuovo miracolo di Donnarumma, che tiene inviolata la porta sulla volée ravvicinata di Valzania. Finisce 2-0.

La statistica chiave

564 - Sono stati i minuti di digiuno dal gol di Krzysztof Piatek prima dell'acuto di questa sera.

Il tweet

Il migliore

SUSO (Milan): ritrova la sua vena sia nel servire i propri compagni che in fase realizzativa. Disegna in modo "artistico" la punizione con cui fissa il risultato sul 2-0.

Il peggiore

Marcello TROTTA (Frosinone): evanescente là davanti. Tocca pochissimi palloni.

La dichiarazione

Gennaro Ivan GATTUSO (tecnico del Milan): "Partita difficile, lo sapevamo. Nel primo tempo abbiamo avuto paura e non siamo stati in grado di sbloccarci, d'altronde ci giocavamo tantissimo. Adesso speriamo in un risultato positivo della Juventus contro l'Atalanta. Se ho fatto il massimo con questa rosa? E' la classifica a parlare: guardate gli ultimi 6 anni.. Io sono convinto che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi chi mi giudica deciderà".

Il tabellino

MILAN-FROSINONE 2-0

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate (84' Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (51' Cutrone), Çalhanoglu; Suso, Piatek (81' Castillejo), Borini. All.: Gattuso.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto (75' Valzania); Trotta (65' Dionisi), Ciano (77' D. Ciofani). All.: Baroni.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 57' Piatek (M), 66' Suso (M).

Note - Recupero 0+3. Ammonito: Abate.