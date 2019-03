I risultati

Fiorentina-Torino 1-1 (7' Simeone, 34' Baselli)

Gara decisa nel primo tempo: il Cholito Simeone insacca per la Fiorentina (senza l'infortunato Chiesa) al 7' approfittando di un errore di piazzamento della difesa granata. Per i granata pareggia al 34' Baselli con un bolide dalla distanza. Pari che, in classifica, serve poco a entrambe.

LIVE-REPORT-PAGELLE

Frosinone-SPAL 0-1 (13' Vicari)

Ride la SPAL, piange il Frosinone. Nel delicato scontro salvezza del Benito Stirpe, la spunta la squadra di Semplici, che si guadagna tre punti d'oro grazie al gol nel primo tempo di Francesco Vicari. I ciociari reagiscono e fanno la partita, ma tra legni colpiti ed occasioni sfumate non raddrizzano più una partita che, a conti fatti, avrebbero meritato di chiudere con un risultato diverso. La SPAL vince la seconda partita di fila e sale a quota 29, cinque punti in più del Bologna terz'ultimo. Il Frosinone resta a quota 17, tra i rimpianti per aver perso uno degli ultimi treni per la permanenza in Serie A.

LIVE-REPORT-PAGELLE

L'esultanza di Francesco Vicari - Frosinone-Spal Serie A 2018-19Getty Images

Roma-Napoli 1-4 (45' rig. Perotti; 2' Milik, 50' Mertens, 54' Verdi, 83' Younes)

Due categorie di differenza, se non di più. Roma e Napoli, oggi, appartengono a due livelli completamente diversi. Gli azzurri volano con Milik, Mertens, Verdi e Younes, non risentono minimamente dell'assenza di Insigne e affondano il coltello nelle piaghe dei giallorossi. Puniti, questi ultimi, anche dall'ennesima papera stagionale di Olsen, che di fatto spiana la strada alla vittoria avversaria nella ripresa. Secondo posto quasi in cassaforte, dunque, per un Napoli sempre più vicino a un'altra qualificazione alla Champions League. Un traguardo sempre più lontano, invece, per una Roma che ha ormai perso la bussola: i punti di distacco dalla quarta posizione del Milan, invece di ridursi a uno, sono sempre 4.

LIVE-REPORT-PAGELLE

La classifica

Juventus 78; Napoli 63; Inter* 53; Milan 51; Atalanta 48; Roma 47; Lazio**, Torino, Sampdoria 45; Fiorentina 37; Cagliari, Parma 33; Sassuolo* 32; Udinese* 28; SPAL 26; Empoli 25; Bologna* 24; Frosinone 17; Chievo 11.

* Bologna, Sassuolo, Inter, Udinese una gara in meno

* Lazio due partite in meno