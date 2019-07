Il Napoli chiama i tifosi allo stadio: abbonamento più conveniente del 40% (ed era Sarri oscurata)

" Sono i prezzi più bassi degli ultimi 9 anni. Il messaggio per i tifosi è chiaro. Vi vogliamo tutti al San Paolo. Siamo la terza città d’Italia e abbiamo milioni di tifosi nel mondo: perché non dovremmo riempire il nostro stadio? "

Parole e musica di Alessandro Formisano, responsabile marketing del Napoli, nell’ambito della conferenza stampa di lancio della nuova campagna di abbonamenti della società partenopea. Per contrastare la moria di spettatori degli ultimi anni al San Paolo il Napoli ha dunque puntato non solo sulla ristrutturazione e sull'ammodernamento dello stadio di casa ma anche su un massiccio sconto per coloro che volessero seguire tutte le partite casalinghe degli azzurri.

La clip che oscura Sarri

I prezzi 2019/2020

Si va dall’abbonamento per 19 gare in curva alla cifra di 269 euro, ai 499 euro per abbonarsi ai Distinti, fino alla tribuna Nisida (749) e a quella Posillipo (999). La tribuna ospitalità, inclusa di ospitalità, costa 3000 euro più prevendita. Cifre alla mano, gli abbonamenti mediamente costeranno il 40 per cento in meno dei singoli acquisti. Prezzi generalmente più bassi in media del 25 per cento rispetto a due anni fa. Del resto le cifre sulle presenze allo stadio dell’ultima stagione al netto dei lavori - e il trend in netto calo degli ultimi anni - dovevano per forza di cose portare a delle conseguenze.

I dati delle presenze allo stadio per la Serie A '18/'19 (stadiapostcards)

SQUADRA MEDIA SPETTATORI INTER 61.419 MILAN 54.667 JUVENTUS 39.244 ROMA 38.622 LAZIO 37.191 FIORENTINA 31.135 NAPOLI 29.003

I dati delle presenze allo stadio per la Serie A '17/'18 (stadiapostcards)

SQUADRA MEDIA SPETTATORI INTER 57.529 MILAN 52.690 NAPOLI 43.050 JUVENTUS 39.316 ROMA 37.450 LAZIO 30.990 FIORENTINA 31.135

Il confronto con le big di Serie A

La nuova politica dei prezzi adottata a Fuorigrotta è davvero così conveniente? Confrontiamola con quelle delle altre big del campionato nostrano.

1) JUVENTUS: Per quel che concerne la Vecchia Signora i rincari sono quantificabili nell'ordine del 10,8%: si va dai 2370 euro della Tribuna Est Centrale del primo anello ai 650 euro della Tribuna Sud 1°-2°.

2) INTER: Al solito la Benamata è in cima a tutte le classifiche di presenze e anche per quest'anno il sold out è già realtà: si andava dai 2.250 euro dell'abbonamento in Poltroncina rossa centrale al primo anello fino ai 265 del secondo anello verde.

3) MILAN: Campagna del Diavolo nel vivo con prezzi a partire dai 215 euro (per 18 partite, Derby escluso) del secondo anello verde fino ai 2.400 euro della tribuna rossa centrale.

4) LAZIO: Dai 3000 euro della Tribuna Centrale alle 230 euro di Curve e Distinti, queste le fasce di prezzi in casa biancoceleste.

5) ROMA: Dai 310 euro di Curva Sud e Nord ai 1.100 euro di Tribuna Monte Mario Nord e Sud. Dopo l'addio di De Rossi e Totti si temeva il peggio, ma i tifosi giallorossi si sono già mobilitati per seguire da vicino la squadra di Fonseca.

La riduzione dei prezzi per seguire le partite del Napoli è tangibile, non resta che rilevare la risposta dei tifosi partenopei.