Il Napoli gioca bene ma viene sconfitto dal Barcellona: 2-1 a Miami

E' un Napoli comunque positivo quello che si arrende di fronte al Barcellona nella prima delle due sfide valide per il trofeo "LaLiga-Serie A Cup": a Miami la squadra di Carlo Ancelotti tiene bene il campo contro i blaugrana, pur in formazione molto rimaneggiata, sfiorano più volte il gol soprattutto nella prima parte di gara, ne segnano anche uno, ma si devono arrendere per 2-1.

Il mister azzurro torna a casa con un'ora di ottima fattura: è il Barcellona a passare in vantaggio al 38' con un preciso destro a giro di Busquets sul quale Meret non può arrivare; prima un paio di ottime occasioni per Insigne prima e Mertens poi, ma non finalizzate. Il pareggio arriva comunque, al minuto 42, grazie a una bella giocata di Callejon (servito da Insigne), che fa fuori Junior e tira verso la porta: decisiva la deviazione di Umtiti.

Nella ripresa il copione si ripete: Milik di petto si divora una palla-gol incredibile, il Barcellona invece concretizza con Rakitic. La sua botta da fuori area al 78' risulta essere il gol partita. In attesa del match di ritorno, previsto per sabato alle 23, un altro buon test per gli azzurri in vista del via ufficiale della nuova stagione.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Elmas, Callejon, Fabian; Insigne, Mertens. Al 57′ fuori Fabian, Mertens, Manolas, Mario Rui, Elmas e dentro Gaetano, Luperto, Ghoulam, Milik, Verdi. Al 76′ Hysaj per Di Lorenzo.

Ancelotti: "Gara di personalità"

" La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità. C'è molta soddisfazione, al di là del risultato, perchè abbiamo creato tanto, siamo riusciti a costruire partendo da dietro e le linee di gioco sono state molto ben eseguite. Di fronte avevamo un avversario che conosciamo tutti e che ha tantissima qualità. Ma noi siamo stato efficaci e pronti a tenere lo stesso ritmo di palleggio. Siamo stati in linea con quello mostrato nelle ultime due amichevoli con Liverpool e Marsiglia. Lati negativi non ne trovo a dire il vero. Muovere critiche oggi sarebbe cercare il pelo nell'uovo. Nel computo delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi che il Barca. Ribadisco sono molto soddisfatto considerato anche il momento della stagione. Adesso giocheremo un'altra partita sabato e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra "